Z promilem alkoholu za kierownicą autobusu w Szczecinie

Rewolucja Torowa

2023-04-25 11:30:15

Zapewniali nas że transport zbiorowy to kluczowy element zrównoważonego środowiska a co mamy w rezultacie? Likwidowane linie, braki w kierowcach i motorniczych a ci co pracują mają albo niskie płace albo ćpają i piją. Może zrewidować w najbliższych wyborach radnych aby jednak mieć miasto lepiej zarządzane