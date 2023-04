To nie autobus szkolny. Płacimy za „wożenie powietrza"

Linia 98 w założeniu miała dowozić uczniów z Gumieniec do SP 51 przy ul. Jodłowej. Dużą frekwencję ma jednak wyłącznie na dwóch porannych kursach i tylko do pętli tramwajowej. Na pozostałym odcinku i w pozostałych godzinach „wozi powietrze”, ale płacić trzeba za każdy przejechany kilometr.

Przez niemal tydzień nie kursowały autobusy, które ułatwiają dojazd do szkół na terenie Szczecina i Polic. Ich kursy są zawieszane właśnie na czas ferii, świąt, wakacji. Dotyczy to m.in. linii 98 łączącej okolice os. Kapitanów i Za Sterem na Gumieńcach z rejonową dla tego obszaru SP 51 przy ul. Jodłowej. Uczniom to nie przeszkadza, nie wszyscy pasażerowie są jednak z takich - regularnie wprowadzanych zmian - zadowoleni.

- Skoro jest to autobus szkolny, proszę odpowiedzieć, dlaczego już nie dotyczy przedszkolaków? Miasto nie wybudowało do tej pory i już nie wybuduje przedszkola przy ul. Przygodnej. Najbliższe rejonowe przedszkole mieści się w okolicach ulicy Santockiej, Witkiewicza - zgłaszał kilka tygodni temu pan Karol, jeden z mieszkańców Gumieniec. Nie godzi się na zawieszanie linii w okresie ferii, świąt czy wakacji, bo - jak argumentuje - przedszkola w tym czasie pracują, a rodzice muszą do nich dotrzeć z małymi dziećmi.

Mieszkaniec kwestionuje też wielkość taboru. Linię 98 obsługuje 12-metrowy autobus i bus, który mieści ok. 20 osób. W tym drugim czasem panuje tłok, co

...