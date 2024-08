Akcja: wpłać dwudziestaka dla strażaka. Budują sobie garaż

Strażacy z Ińska, mimo nawału pracy, odwiedzili w sobotę piknik z okazji 50-lecia parafii w Storkowie. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku było już za ciasno w zajmowanych dotąd pomieszczeniach. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Na początku lata strażacy z Ińska zaczęli przygotowania do budowy garażu. Ma on mieć blisko 90 metrów kwadratowych. Powstaje tuż obok remizy. Efekty prac już są widoczne, strażacy pracują przy budowie do późnych godzin nawet w dni wolne.

Trwa zbiórka na materiały budowlane. Założył ją radny powiatowy Tomasz Zbirochowicz.

– Druhowie potrzebują naszej pomocy – czytamy w opisie zbiórki na pomagam.pl. – Niezbędny jest bowiem cement konieczny do wylania wewnętrznej posadzki. Stąd powstał pomysł na akcję „Wpłać dwudziestaka dla strażaka”.

Strażakom, póki co, potrzeba 5 tys. zł. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem linku pomagam.pl/68wmkf.

(w)