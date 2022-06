Arkonka znów zamknięta!

Badanie wody na szczecińskiej Arkonce wykazało we wszystkich basenach bakterię ropy błękitnej. Obiekt do odwołania pozostanie zamknięty. Taką informację przekazały dziś (28 czerwca) miejskie służby. To kolejne w tym miesiącu zamknięcie Arkonki z powodu bakterii.

- Plusem tłumów na Arkonce jest zawsze gwarancja doskonałej zabawy. Minusem – zwiększone zagrożenie spowodowane zanieczyszczeniem wody. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. We wszystkich nieckach basenowych pojawiła się bakteria ropy błękitnej. Wykazały to badania przeprowadzone przez laboratorium - tłumaczy Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska w Szczecinie.

Jak informują miejskie służby, dzisiaj rozpocznie się mocne chlorowanie i obniżanie Ph wody. Następnie zlecone zostanie powtórne badanie wody. Na wynik trzeba będzie poczekać 2-3 dni. Jeśli w próbkach nie będą namnażały się bakterie – bramki obiektu ponownie zostaną otwarte dla mieszkańców.

oprac. (rj)