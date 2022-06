Arkonka skażona i zamknięta do odwołania. Baseny z pałeczkami ropy błękitnej

Po niespełna dwóch tygodniach od otwarcia w basenach szczecińskiej „Majorki" wykryto obecność niebezpiecznych bakterii. To pałeczki ropy błękitnej, z której powodu również w trakcie ubiegłorocznego sezonu „Arkonka" była kilkakrotnie wyłączana z użytkowania.

Najnowocześniejszy szczeciński kompleks basenowy został skażony.

Dlaczego ropa błękitna jest groźna?

- Podczas porannych badań wody w basenach wykryta została bakteria Pseudomonas aeruginosa, czyli bakteria ropy błękitnej. W trosce o bezpieczeństwo gości „Arkonki", obiekt został wyłączony z użytkowania. Aż do odwołania - poinformował we wtorek Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - W związku z zagrożeniem zwiększone zostało już chlorowanie wody. Po przeprowadzeniu tego procesu ponowne badanie przeprowadzi sanepid. Dopiero gdy potwierdzi, że można się kąpać już bez zagrożenia, obiekt ponownie zostanie udostępniony mieszkańcom.

Pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) są wszechobecne: występują zarówno w wodzie, jak i glebie, a także przewodach pokarmowych ludzi oraz zwierząt. Są trudne do wyeliminowania, a nawet antybiotykoodporne. Wprawdzie rzadko stanowią zagrożenie dla osób zdrowych, ale mogą wywołać zakażenie u osób o obniżonej odporności. Szczególnie wśród cierpiących na cukrzycę, choroby hematologiczne, mukowiscydozę, na nowotwory. Dlatego np. ból głowy i ucha, także jego świąd i wydzielina ropna, podobnie jak zaczerwienienie oczu, obrzęk powiek i upośledzenie widzenia, a też biegunka i gorączka - to symptomy, których nie powinni bagatelizować ci, którzy w ostatnim czasie korzystali w uroków „Arkonki".

To nie pierwsze skażenie Arkonki

To nie pierwszy raz, gdy przez pałeczki ropy błękitnej jest zamykana „Arkonka". Obecność tej niebezpiecznej bakterii w wodach kompleksu basenowego ujawniano kilkakrotnie także podczas ubiegłorocznego sezonu. Tyle że dopiero w sierpniu. Wówczas najpierw z użytkowania wyłączono tylko tzw. rzekę oraz łezkę. Pozostałą część obiektu pozostawiając otwartą dla plażowiczów. Dopiero gdy intensywne chlorowanie szokowe wody zawiodło, cały obiekt wyłączono z użytkowania. To przyniosło pozytywny skutek lecz tylko na krótko. Gdy kolejne badania wody wskazały, że nie doprowadzono do skutecznego wyeliminowania niebezpiecznych bakterii, sezon kąpieliskowy na szczecińskiej „Majorce" został skrócony.

Poza „Arkonką" do dyspozycji szczecinian i turystów są jeszcze trzy kąpieliska: „Dąbie", „Dziewoklicz" i „Głębokie". Właśnie - 15 czerwca - rozpoczyna się na nich letni sezon. Jak można się było spodziewać, wzrosły ceny biletów upoważniających do korzystania z ich atrakcji. Najkosztowniejsze będzie wejście na teren zmodernizowanego kąpieliska w Dąbiu: bilet normalny - 12 zł, ulgowy (emeryci, renciści, studenci do 26 roku życia, uczniowie) - 6 zł, dzieci do lat 6 wstęp jest bezpłatny. Nieco tańsze i w tej samej cenie są: „Dziewoklicz" oraz „Głębokie": za tzw. normalny zapłacimy 10 zł (było 7 zł), a za ulgowy - 5 zł (było 3 zł). ©℗

A. NALEWAJKO