BikeS przy kąpieliskach. Letnie strefy postoju

Zgodnie z zapowiedziami nowy system roweru miejskiego jest elastyczny. Dzięki temu na sezon letni uruchomiono dwie nowe, tymczasowe strefy.

- Głębokie i Arkonka to dwie nowe sezonowe strefy postoju BikeS. Będą czynne co roku od maja do września - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Nominalnie strefy te będą funkcjonować od 1 maja do 30 września. W tym roku zostały włączone nieco wcześniej, najpierw w postaci samych stojaków rowerowych.

Od piątku działają w pełni – z charakterystycznymi zielonymi tablicami. Letnia Strefa Postoju Głębokie jest na pętli tramwajowej przy jeziorze Głębokie, natomiast Letnia Strefa Postoju Arkonka przy wejściu do Lasku Arkońskiego od strony Stadionu Arkonii.

ToT