Arkonka się otwiera. Od Dnia Dziecka - płatne wejścia

Baseny pełne czystej wody. Teren plażowy wysprzątany. Arkonka już czeka na gości, którzy - w Dzień Dziecka - zainaugurują sezon kąpielowy.

Najnowocześniejszy plenerowy kompleks basenowy i ulubione miejsce plażowania szczecinian właśnie się otwiera na nowy sezon. Wystartuje już w środę (1 czerwca) o godz. 10, a potrwa aż do września.

- Wszystkie baseny zostaną udostępnione kąpiącym się: basen sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka - zapowiada Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Na Arkonce, oprócz basenów, jest mnóstwo innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej czy cieszący się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży skatepark.

Arkonka w sezonie będzie otwarta krócej niż przed rokiem: w godz. 10-19, a w weekendy do g. 20 (od sierpnia także w weekendy do g. 19). Zdrożały również bilety wstępu uprawniające do korzystania z jej atrakcji. Za tzw. normalny trzeba zapłacić 16 zł, a za ulgowy - 8 zł. Karnety 10-wejściowe kosztują odpowiednio: 144 zł oraz 72 zł. Jednak nie można ich nabyć za pośrednictwem aplikacji "Mobilna Karta Miejska Szczecin", co kupującym bilety na 1-2 dni umożliwia ominięcie kolejek przy kasach. Natomiast istnieje możliwość wykorzystania Szczecińskiej Karty Rodziny, a także skorzystania z płatnego parkingu (2 zł za godzinę postoju).

Sezon na szczecińskich kąpieliskach ruszy dopiero za dwa tygodnie - 15 czerwca. Do dyspozycji szczecinian i turystów będzie Głębokie, Dziewoklicz i efektownie odnowione Dąbie.

(an)