Nowy sezon na Arkonce. Będzie drożej i krócej

To był ostatni weekend bezpłatnej Arkonki. Od 1 czerwca kasy najnowocześniejszego szczecińskiego kompleksu rekreacyjnego znów zaczną działać. Jak można się było spodziewać, wzrosną ceny biletów wstępu na kąpielisko. Natomiast pewnym zaskoczeniem może być fakt, że obiekt będzie dostępny dla szczecinian i turystów o godzinę - a w sierpniu nawet o dwie - krócej niż przed rokiem.

Już 1 czerwca - o godz. 10 - zostanie otwarta Arkonka. Jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych Szczecina będzie funkcjonowało przez siedem dni w tygodniu - przez cały sezon i na pełnych obrotach: zjeżdżalnie, skatepark, siłownia pod chmurką, plac zabaw, sztuczna plaża, miejsca do grillowania, boiska do plażowej piłki siatkowej.

Ceny w górę

Do tej pory wstęp na Arkonkę był bezpłatny. Otwarcie sezonu oznacza, że wejście na jej teren będzie biletowane. Na stronie internetowej „szczecińskiej Majorki" wciąż widnieje cennik ubiegłoroczny, choć już jest pewne, że w tym sezonie będzie drożej. Cena biletu normalnego wzrośnie z 15 do 16 zł, a ulgowego z 5 zł do 8 zł. Na razie nie wiadomo, o ile wzrosną ceny

