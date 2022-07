Arkonka od soboty znowu otwarta. W wodzie nie ma już groźnych bakterii

Hitem są "bombelki" sikające pod płotem obiektu. W domu też pod ścianą sikają? Ludzie - natrysk przed wejściem do wody jest bardzo potrzebny!!! On tam nie stoi do ozdoby! Nie masz stroju? To nie przychodź! Nie wchodź w spodniach i bluzce!

KA

2022-07-02 10:30:36

Czy ktoś z użytkowników przed wejściem do basenu korzysta z natrysku który jest przed wejściem do wody? Nikt! Jeśli taki się znajdzie to inni są oburzeni, że nie mogą swobodnie przejść.Tylko dzieci bawią się tym natryskiem który jest zamontowany niżej. Może ochrona zwróci większą uwagę na tych co wchodzą w ubraniach do wody, na tych co mają rany - zdarte kolana, strupy które zaraz namokną, na mamusie drinkujące... Ochron zwraca uwagę tylko na to by pół godziny przed zamknięciem opuścić obiekt.