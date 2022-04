Areszt dla „strzelca” ze Stargardu

Na trzy miesiące został aresztowany 18-latek ze Stargardu, który strzelał z wiatrówki.

O sprawie pisaliśmy kilka dni temu. Mężczyzna został zatrzymany przez stargardzką policję 5 kwietnia br. Dzień wcześniej stargardzianie poinformowali funkcjonariuszy o tym, że ktoś na osiedlu Zachód w okolicy bloków B8 – B10 strzela do ludzi z wiatrówki. Jedna z trafionych przez „strzelca” kobiet trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na łydce miała czerwony ślad od śrutu. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Mieszkańcy zgłaszali, że do podobnych dochodzi w innych rejonach miasta. Wskazywali ślady po strzałach na drzwiach i szybach bloków.

Sprawą zajęła się policja. Podkom. Krzysztof Wojsznarowicz potwierdził nasze informacje o tym, że mężczyzna został zatrzymany.

– Potwierdzam, wyjaśniamy tę sprawę – mówił nam 5 kwietnia rzecznik stargardzkiej policji.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

– Został aresztowany na trzy miesiące – potwierdza Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

(w)