Na os. Zachód w Stargardzie ktoś strzelał do ludzi z wiatrówki. Strzelec w rękach policji

Policja w Stargardzie zatrzymała we wtorek (5 kwietnia) młodego mężczyznę. W jego mieszkaniu zabezpieczono wiatrówkę. To najprawdopodobniej sprawca zdarzenia, do którego doszło wczoraj na os. Zachód w Stargardzie.

W poniedziałek (4 kwietnia) w godzinach popołudniowych w okolicy bloków B8, B9 i B10 na os. Zachód ktoś strzelał z wiatrówki. Kobieta została trafiona w nogę. Pojechała do szpitala.

- Uwaga na osiedlu Zachód ktoś strzela z wiatrówki do ludzi - informowali mieszkańcy na grupie Stoją!Stargard. - Uważajcie na siebie w tym rejonie miasta. To już nie pierwszy taki przypadek w naszym mieście. Jakiś czas temu w rejonie targowiska w centrum, wcześniej na stargardzkiej starówce i na ul. Struga. A teraz na osiedlu Zachód. Mieszkańcy informują o śladach na szybach w oknach i drzwiach wejściowych do bloków. Sprawą zajęła się policja.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dziś po południu sprawca został zatrzymany.

- Potwierdzam - mówi podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. 18-latka zatrzymano w jego mieszkaniu. Znaleziono też wiatrówkę, z której strzelał. Sprawą zajmie się teraz prokurator.

(w)