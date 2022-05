Areszt dla nożownika ze Świnoujścia. Przyznał się do zabójstwa

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie postawiła zarzut zabójstwa mężczyźnie, który we wtorek (17 maja) w Świnoujściu zaatakował nożem swoją byłą partnerkę. 45-letnia kobieta, nauczycielka w Zespole Szkół Morskich, zmarła. Na miejscu przeprowadzono oględziny, przesłuchano kilkunastu świadków. Zabezpieczono również narzędzie zbrodni.

- Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sprawca ma postawiony zarzut zabójstwa. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Prowadzone są dalsze czynności w sprawie - mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Przyczyną ataku mężczyzny były nieporozumienia z byłą partnerką. Kobieta osierociła dwójkę dzieci.

(rj)

Więcej na ten temat w czwartkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19 maja 2022 r.