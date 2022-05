Trzy statki w osiem dni. PGNiG przyspiesza dostawy LNG do Polski

Dodała, że będzie to drugi w tym roku miesięczny rekord wyładunków. W marcu do świnoujskiego gazoportu zawinęło pięć statków z LNG.

Serię trzech dostaw w ciągu ośmiu dni zakończył transport, który przypłynął do Polski z ładunkiem zakupionym na rynku spot (jednorazowa transakcja, w ramach umowy krótkoterminowej). Metanowiec „BW Magnolia” dostarczył ze Stanów Zjednoczonych ok. 70 tys. ton LNG, czyli blisko 90 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

Do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w poniedziałek dotarła 163. dostawa skroplonego gazu ziemnego, zakupionego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Między 25 kwietnia a 2 maja spółka odebrała aż trzy ładunki LNG. To rezultat decyzji PGNiG o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, by zmaksymalizować wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych gazoportu.

Komentarze

Brukselka 2022-05-03 15:45:59 Gazoport, tunel w Swinoujściu, Baltic Pipe to dostaliśmy od UE i załatwil to prezydent Unii Donald Tusk który zatrzymał też Nord Strem. PiS to Nord Stream to nawet w karpackie by podciągnąl dla swoich

Wiktor 2022-05-03 15:34:49 Zacytujmy D.Tuska że mamy dużo rosyjskiego gazu i norweskiego nam nie nada. Pan Graś by dodał izwienitie druzja eto balszaja oszibka byla.

@@Klara 2022-05-03 15:25:55 Wszyscy wiemy że gazoport, darowanie miliard złotych dla Gazpromu i Baltic Pipe to zrobiły znane wielkie rusofoby jak Tusk i jego pomagiery a te pisiory tylko by sie z Putinem i Ławrowem ugadywały na molo w Kołobrzegu bo na Sopot to ich nie stać.

mi9 2022-05-03 14:48:31 Po co gazoport jak jest w Niemczech. Po co przekop mierzei wiślanej, po co tunel w Świnoujściu. Za PO to byśmy mieli teraz istny armagedon, praca do 70 roku życia za miskę ryżu

@klara 2022-05-03 13:30:27 Były trzy razy dziennie. To rząd Tuska zbudował gazoport , nie nieudaczniki od stępek promów.

sew 2022-05-03 12:48:45 No i świetnie.