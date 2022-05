Ładunek LNG dotarł gazowcem wyczarterowanym przez PGNiG. Pierwsza taka dostawa

Do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu przypłynął w minioną sobotę gazowiec „Maran Gas Apollonia" z ładunkiem ponad 65 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To pierwsza dostawa zrealizowana statkiem wyczarterowanym przez Grupę Kapitałową Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego, a zarazem pierwszy ładunek odebrany od amerykańskiego Venture Global LNG, z którym PGNiG ma podpisane wieloletnie umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego.

- Do tej pory kupowaliśmy tylko ładunki LNG, które miały zapewniony transport - podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. - Teraz kupujemy gaz również bezpośrednio z terminali skraplających. To zdecydowanie poszerza nasze możliwości pozyskania LNG. Własna flota daje nam dostęp do rynku kontraktów free-on-board, a więc takich, w których to kupujący odpowiada za odbiór i transport LNG od producenta. Ostatni rok na europejskim rynku gazu dobitnie pokazał, jak istotne znaczenie ma dostęp do zdywersyfikowanych i wiarygodnych źródeł pozyskania gazu. LNG taki dostęp oferuje, stąd ogromny wzrost zainteresowania

...