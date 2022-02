Archiwum Państwowe w Szczecinie będzie miało nową siedzibę

Przy ulicy Żołnierskiej powstanie nowy gmach Archiwum Państwowego w Szczecinie. W tym roku ma zostać ogłoszony przetarg. Koniec prac zaplanowano na rok 2025.

- Potrzebujemy nowej siedziby, ponieważ w 2024 roku skończy się powierzchnia magazynowa w naszym archiwum - opowiada prof. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor AP. - Nie będziemy w stanie przejmować akt od instytucji rządowych i samorządowych, tak zwanej dokumentacji przechowywanej wieczyście, dokumentacji kategorii A, a to jest nasze podstawowy obowiązek ustawowy. Inny nasz zadanie to działalność edukacyjna, związana z popularyzacją zasobu i do niej ma być szeroko przystosowany budynek przy ul. Żołnierskiej. Ta inwestycja nie oznacza, że opuścimy dotychczasową siedzibę - nawiasem mówiąc, funkcjonującą jako archiwum nieprzerwanie od 1901 roku, co sprawia, że jest jedynym takim obiektem w kraju. W starej siedzibie pozostaną niemieckie archiwa, przy ul. Żołnierskiej będziemy przechowywać polskie dokumenty.

Nowy budynek ma zostać wybudowany przy pętli linii tramwajowej numer "5", w miejscu, w którym kiedyś funkcjonowała stołówka wojskowa. Obok znajduje się m in. budynek Straży Granicznej. Wygląd nowego gmachu ma być dostosowany do powojskowej zabudowy, która dominuje w tej części naszego miasta.

- Nowe archiwum będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - dodaje prof. Kowalczyk. - Będzie to budynek pasywny, z pompą ciepła, fotowoltaiką. W części magazynowej będą zapewnione najwyższe standardy, jeśli chodzi o temperaturę, wilgoć, zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Inwestycja w Szczecinie jest częścią projektu "Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Nowe siedziby maja powstać także w Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu. Wszystkie te obiekty miałby zbudować jeden wykonawca. Będzie miał też jeszcze jeden obowiązek: utrzymania infrastruktury przez 25 lat.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.©℗

Alan Sasinowski