Apel o bezpieczne powitanie Nowego Roku. Zachodniopomorskie służby w pełnej gotowości

Służby mundurowe Pomorza Zachodniego są przygotowane na Sylwestra i Nowy Rok. Wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Wicewojewodą proszą o bezpieczną zabawę. Fot. Agata Jankowska

O bezpieczną zabawę w sylwestrową noc zaapelowali dzisiaj lokalni politycy, jak i funkcjonariusze służb mundurowych. Na wtorkowym briefingu, który odbył się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób służby przygotowują się do sylwestra, ilu funkcjonariuszy będzie pełniło dyżury i przede wszystkim - jak zachować się i gdzie szukać pomocy w przypadku wypadku czy sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Sylwester i Nowy Rok to okazja do corocznego świętowania przy muzyce, alkoholu i fajerwerkach. Dziś w południe Marszałek Olgierd Geblewicz wraz z Wicewojewodą Bartoszem Brożyńskim prosili o rozwagę i ostrożność w trakcie szampańskiej zabawy.

Apele o umiar w sylwestrowej zabawie

- Spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim, aby zaapelować, żeby ta noc była dla wszystkich bezpieczna i spokojna. Zalecamy, aby nie przesadzać w szczególności z pirotechniką. Cieszymy się, że z roku na rok jest jej coraz mniej w użyciu. Dbajmy o siebie nawzajem, o swoje zdrowie, tak żebyśmy w ten Nowy Rok wkroczyli wszyscy bezpiecznie - mówił Olgierd Geblewicz.

Marszałek podziękował wszystkim służbom mundurowym na Pomorzu Zachodnim za: "cały rok ciężkiej pracy, pełnej poświęcenia".

- Ten rok był pewnie rokiem niełatwym, bo chociażby zagrożenia związane z powodzią powodowały mobilizację wszystkich naszych służb - podkreślił.

- Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że zgłoszeń w noc sylwestrową było blisko 3300 - opowiedział Wicewojewoda Zachodniopomorski. - To pokazuje, jak duża jest skala, jak wiele tych zgłoszeń wpłynęło. To ponad dwieście procent więcej niż podczas zwykłego dyżuru.

Bartosz Brożyński zaapelował do mieszkańców Pomorza Zachodniego o to, aby kontaktowali się ze służbami w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji - takich, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Należy wtedy zadzwonić pod numer 112. W przypadku łagodnych chorób, przeziębień czy niegroźnych dolegliwości zaleca się, aby skorzystać ze świątecznej lub nocnej opieki zdrowotnej. W poważniejszych sytuacjach należy kierować się na SOR.

Służby gotowe na sylwestra

Przedstawiciele policji, straży pożarnej i pogotowia opowiedzieli o przygotowaniach do sylwestrowej nocy i Nowego Roku. Wszystkie służby są w pełnej gotowości. Straż pożarna przygotowuje się już od miesiąca. Na dyżurze, w gotowości, jest 292 strażaków Państwowej Straży Pożarnej gotowych do realizacji zadań służbowych. Ponadto pracują jeszcze strażacy w ramach dyżurów domowych. Działać będzie 437 jednostek ochotniczych straży pożarnych gotowych do interwencji w przypadku zgłoszeń.



- Sprzęt jest w pełnej gotowości, gdyby była taka potrzeba - mówił Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Pender.

Strażacy zajęli się ponadto kontrolą miejsc sprzedaży i dystrybucji fajerwerków, jak również sprawdzeniem miejsc, w których odbywać się będą masowe imprezy w sylwestra.

Zadaniem zachodniopomorskiej policji jest między innymi dbanie o bezpieczeństwo na drogach.

- Już od godzin popołudniowych funkcjonariusze będą przeprowadzali kontrole na drogach dojazdowych do miejsc, w których będą odbywać się imprezy sylwestrowe. Będą dbali również o to, aby kierowcy nie przekraczali prędkości oraz eliminowali osoby, które będą w stanie nietrzeźwości - wymieniał insp. Robert Sielski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Na terenie województwa w trakcie sylwestra pracować będzie 800 funkcjonariuszy policji. W gotowości będzie także 89 zespołów ratownictwa medycznego (do północy), a już od 1 stycznia 2025 - będzie ich 90.

Zaapelowano również o to, aby używać środków pirotechnicznych z rozwagą, przez osoby trzeźwe i pełnoletnie; pamiętać o naszych sąsiadach oraz zwierzętach, które w sylwestra narażone są na ogromny stres. Funkcjonariusze proszą także, aby nie przesadzać z alkoholem podczas sylwestrowej zabawy. ©℗

(aj)