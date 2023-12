Policja i prokuratura badają sprawę pożaru kamienicy. Zarządca ocenia straty [GALERIA, FILM]

Służby badają przyczynę wtorkowego pożaru w Szczecinie. na razie potrzebne są oględziny miejsca zdarzenia i wycena szkód. Fot. Ryszard Pakieser

Szacowane są straty po pożarze, do jakiego doszło w święta w kamienicy u zbiegu ul. 5 Lipca i Tarczyńskiego w Szczecinie. Przypomnijmy - ogień strawił poddasze budynku, dach nad głową straciło 40 osób.



Wciąż jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną ognia.

- Będziemy ustalać to wraz z prokuraturą oraz biegłym z zakresu pożarnictwa - podaje kom. Anna Gembala z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Nie wiemy, gdzie dokładnie zapalił się ogień. Był to tak zwany pożar ukryty - tłumaczy kpt. Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Stan techniczny budynku ocenić ma z kolei jego zarządca, firma BOM-7. Jak podaje jej dyrekcja, dokładne oględziny miejsca zdarzenia odbyły się w środę. Na ich podstawie możliwa będzie ocena stanu technicznego kamienicy.

- Największe szkody są w budynku od ulicy Tarczyńskiego - opowiada zarządca. - To tam trzeba będzie zabezpieczyć miejsce pożaru i dokładnie sprawdzić stan mieszkań, a potem wycenić szkody.

W znacznie lepszym stanie jest część kamienicy od strony ulicy 5 Lipca.

- Można już uruchomić gaz i prąd - informuje zarządca budynku.

Przypomnijmy - mieszkania musiało opuścić 40 osób, w tym dzieci. Większość z nich znalazła schronienie u rodzin i znajomych, dwie potrzebowały pomocy miasta i otrzymały tymczasowe lokum (w hotelu Jantar oraz w punkcie pomocy uchodźcom w Ukrainy). Jak mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej, lokatorom kamienicy przysługuje też zasiłek celowy, po który mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- Przyznawany jest w wypadku zdarzeń losowych i nie jest on zależny od dochodu - informuje Maciej Homis. - Osoby, które chcą go uzyskać, powinny zgłosić się do Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście Szczecin przy ulicy Jagiellońskiej 62.

Procedura przyznawania jest dość szybka, ale trzeba się indywidualnie zgłosić po wsparcie.

Mieszkańcom nie przydzielono żadnych lokali zastępczych.

- Nie było takiej potrzeby - mówi M. Homis. ©℗

Agata Jankowska