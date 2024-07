Pościg w Ińsku. Motorowerzysta z trzema promilami

Fot. Sylwia Dudek

Policjanci z Posterunku Policji w Ińsku podjęli pościg za motorowerzystą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna był kompletnie pijany.

Motorowerzysta jechał całą szerokością jezdni.

– Wiele wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu – informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Policjanci, jadąc radiowozem oznakowanym, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydając mu tym samym polecenie do zatrzymania się. Motorowerzysta zlekceważył je, wyraźnie przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci o zdarzeniu poinformowali dyżurnego jednostki i rozpoczęli pościg. Motorowerzysta w pewnym momencie skręcił w leśną drogę. Tam wjechał w koleinę i stracił panowanie nad pojazdem. Porzucił motorower i zaczął uciekać pieszo w kierunku lasu. Po chwili był już w rękach policjantów.

– Okazało się, że kierujący motorowerem 36-letni mieszkaniec powiatu miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie – dodaje Justyna Siwarska. – Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. – Niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. ©℗

(w)