Projekcje, spotkania z aktorami, koncerty i spacery po bagnach

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Na program 51. edycji festiwalu składa się główna część filmowa oraz rozbudowana sekcja imprez towarzyszących. Zaplanowano kilkadziesiąt projekcji filmowych, a także wystawy, koncerty, spotkania z aktorami, reżyserami i regionalistami. Będzie im towarzyszyć wiele innych, ciekawych wydarzeń. Ińskie Lato Filmowe rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do niedzieli 18 sierpnia.

Chyra, Seweryn, Kulesza

W tym roku swój przyjazd na Ińskie Lato Filmowe zapowiedzieli m.in. aktorzy Andrzej Seweryn, Andrzej Chyra, Agata Kulesza, Artur Paczesny, laureat nagrody za najlepszą rolę męską na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ińsko odwiedzą też Tomasz Gąssowski, miłośnikom kina znany przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej, a także Jacek Borusiński, jeden z członków legendarnej grupy Mumio.

W harmonogramie zaplanowano ponad 80 projekcji filmowych. To m.in. filmy fabularne i dokumentalne produkcji rodzimych i zagranicznych, produkcje krótko i długometrażowe, filmy poświęcone przyrodzie, najnowsze polskie produkcje i komiksy.

Karnety w cenie 500 zł, dające gwarancje udziału we wszystkich festiwalowych wydarzeniach już zostały wyprzedane. Dostępne są bilety na poszczególne filmy. Kasa biletowa 9 sierpnia będzie otwarta od godz. 13. Wiele festiwalowych wydarzeń będzie darmowych.

Tegoroczny festiwal otworzy 9 sierpnia film „Ja, kapitan”, wstrząsająca, magiczna i monumentalna jednocześnie opowieść o dwóch przyjaciołach z Senegalu, którzy próbują się przedostać do Europy. Ta oparta na faktach współczesna odyseja zdobyła najważniejsze tegoroczne nagrody filmowe we Włoszech oraz była włoskim kandydatem do Oscara.

Premierowe pokazy

– Festiwal w Ińsku to miejsce, w którym organizujemy także premierowe pokazy nowych filmów, które nie miały swoich polskich premier i zapewne trudno je będzie szukać na dużym ekranie w przyszłości – informuje i zaprasza Przemysław Lewandowski, dyrektor artystyczny ILF.

Jednym z takich tytułów jest „Miasto wiatru”, fabularny debiut mongolskiej reżyserki Lkhagvadulam Purev-Ochir, opowiadający historię młodego 17-letniego szamana.

Na 10 sierpnia zaplanowana jest muzyczna kąpiel podczas koncertu mis i gongów w wykonaniu Edyty Waszak. Podczas lata filmowego nie zabraknie też interesujących wystaw.

– W trakcie naszego festiwalu przygotowujemy pięć wystaw – informują jego organizatorzy. – Jedna z nich „Cinematographers” Piotra Jaxy zostanie wyeksponowana w plenerze i połączy trzy główne obiekty festiwalu: Kino Morena, O.Megę oraz Jaskinię Zapomnianych Snów. Małymi krokami, zbliża się zapakowane od rana do wieczora w kilku miejscach filmami i spotkaniami z twórcami filmowymi.

Organizatorzy nie zapominają także o twórcach ILF. Twórczość m.in. Bohdana Kowalskiego pojawi się na imprezie niejeden raz m.in. w postaci warsztatów literackich.

Wyprawy na bagna

W programie nie zabraknie spacerów przyrodniczych.

– Z drużyną hydrologów połazimy po krzakach i bagnach Ińskiego Parku Krajobrazowego, żeby poprzyglądać się życiu wodnemu pod mikroskopem – zapowiada Przemysław Lewandowski. – W niedzielę, 11 sierpnia Dzień Komiksów! Przyjedzie m.in. Kultura Gniewu i Szymon Holcman, a także znakomity polski grafik i komiksiarz Krzysztof Gawronkiewicz. 50. Urodziny Budynia to oprócz licznych koncertów premiera książki Jacka Szymkiewicza oraz projekcja miażdżącego filmu niespodzianki. Szwedzki kucharz z pomorskimi korzeniami niezastąpiony Jarek Rochowicz będzie szalał przy ognisku (ogniem i blachą!). Z Lidią Lalak-Szawiel i Czesławem Szawiel ruszymy w teren szlakiem rodu von Borck i nie pominiemy pleneru Międzynarodowego Zjazdu Szkół Artystycznych w Jankowie, który będzie nas z Joanną Klass również nawiedzał…

Uroczyste otwarcie maratonu filmowego w Ińsku zaplanowane jest 9 sierpnia na godz. 18 na scenie przed kinem Morena. Organizatorzy nie zapominają o najmłodszych. Tradycyjnie dla dzieci i młodzieży będą wyświetlane bajki i filmy. 18 sierpnia o godz. 11 będzie projekcja filmu nagrodzonego Złotą Rybką. Na zakończenie o godz. 14 w Morenie – „U Pana Boga w Królowym Moście”.

Pełny program 51. Ińskiego lata Filmowego można znaleźć na https://ilf.org.pl/51/program-festiwalu-kalendarz-projekcji-i-wydarzen/.

Wioletta MORDASIEWICZ