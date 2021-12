Akademia Sztuki przejmuje Pałac Joński

Szczecińska Akademia Sztuki otrzymała nowy budynek - to Pałac Joński, była siedziba Banku PKO SA. Jego oficjalne przekazanie odbyło się we wtorek, 7 grudnia.

Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przekazania klucza do budynku między prezesem banku Leszkiem Skibą a Rektor Akademii Sztuki dr hab. Mirosławą Jarmołowicz, prof. AS.

Podczas uroczystości głos zabrał - poza wymienionymi gośćmi - również wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Przekazanie Pałacu Jońskiego, znajdującego się na Placu Orła Białego 3, wynika z faktu, że Akademia Sztuki wciąż prężnie rozwija się jako lokalny ośrodek akademicki i przyjmuje coraz większą liczbę studentów. W związku z tym potrzebna była kolejna siedziba uczelni, która, przypomnijmy, znajduje się obecnie w położonym obok Pałacu pod Globusem.

- To dla nas szczególny dzień - mówiła rektor Akademii. - Dziś rano podpisaliśmy akt notarialny kupna Pałacu Jońskiego. Profesor Mirosława Jarmołowicz wspomniała również o rozwoju akademii, w tym powstaniu nowych kierunków. Wskazała na funkcjonalność budynku, po czym podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w zakup Pałacu Jońskiego, wojewodzie i prezesowi PKO SA. - Będziemy rozwijać potencjał tego miejsca i jego walory historyczne i zabytkowe.

Głos zabrali również kolejni prelegenci. Leszek Skiba powiedział, że cieszy go, że "pałac idzie w dobre ręce". Ma nadzieję, że rozwój artystyczny miasta przyczyni się do wzrostu prestiżu Pomorza Zachodniego. Wspomniał również nazwisko byłego wojewody zachodniopomorskiego, Krzysztofa Kozłowskiego - obecnie członka zarządu PKO SA, który w znacznym stopniu przyczynił się do sfinalizowania transakcji.

- To jest dobry dzień dla Szczecina i Pomorza Zachodniego - tymin słowami swoje krótkie wystąpienie rozpoczął wojewoda Zbigniew Bogucki. - To również dobry dzień dla Akademii Sztuki, najmłodszej uczelni w Szczecinie, ale bardzo dynamicznie rozwijającej się.

Wojewoda, tak jak jego przedmówcy, również wyraził swoje podziękowania i uznanie dla zespołu. Wyraził również nadzieję, że budynek pałacu zostanie odpowiednio i dobrze zagospodarowany na potrzeby studentów kierunków artystycznych, ale także jako przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy budynek będzie oddany do użytku. Najpierw musi zostać zaadaptowany i przebudowany na potrzeby nowych gospodarzy. ©℗

Agata Jankowska

Fot. Dariusz GORAJSKI