Wyśpiewały sukces. Laury dla studentek Akademii Sztuki

Studentki Akademii Sztuki w Szczecinie znakomicie wypadły w międzynarodowym konkursie Bel Canto Singing Competition. W kategorii głosów w wieku 20 - 25 lat Karolina Misiorek zajęła pierwsze miejsce, Ada Stasiukiewicz i Aleksandra Przybyła - drugie. W kategorii głosów w wieku 17 - 19 lat na drugim miejscu znalazła się Weronika Włodarczyk.



Konkurs odbył się w niemieckim Ueckermünde. Był skierowany do młodych talentów wokalnych w wieku od 8 do 30 lat. Zorganizowało go Stowarzyszenie Muzyczne Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V., które od lat jest także współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde. Wydarzenie odbyło się w świecie wirtualnym.

Na podstawie nadesłanych nagrań międzynarodowe jury w składzie: prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil (Polska), dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS (Polska/Niemcy), Valda Dzene (Łotwa), Noriko Kawamura (Japonia), dr Mongkol Chayasirisobhon (Tajlandia), najpierw wyłoniło finalistów, a następnie przyznało nagrody najlepszym kandydatom (w sumie były to 2 rundy). Swoich podopiecznych jurorzy nie punktowali, oceniali ich pozostali członkowie jury. Wśród 31 finalistów znaleźli się artyści z Australii, Austrii, Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej, Łotwy, Polski, Południowej Afryki, Singapuru, Tajlandii, Ukrainy.

Karolina Misiorek i Ada Stasiukiewicz są studentkami klasy śpiewu solowego dr Friederike Meinel, Aleksandra Przybyła przygotowuje się do złożenia dyplomu magisterskiego w klasie wokalnej dr Barbary Żarnowieckiej, a Weronika Włodarczyk ćwiczy swój głos w klasie śpiewu solowego dr hab. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej, prof. AS. Do wspólnego sukcesu przyczynili się także pianiści, dzięki którym powstały nagrania konkursowe: Irina Paliwoda, Olga Bila, Olga Bilas, Michał Landowski.

