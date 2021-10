Akademia Sztuki wystartowała. Integracja i nowy pałac

Akademia Sztuki, najmłodsza szczecińska uczelnia, w Operze na Zamku uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Dowiedzieliśmy się, że artyści chcą przejąć kolejny gmach w śródmieściu.

- Planów mamy bardzo dużo, a te najważniejsze dotyczą integracji, czyli działań interdyscyplinarnych, dla których uczelnia została powołana - mówiła rektor AS, prof. Mirosława Jarmołowicz. - Mamy dwie dyscypliny sztuk plastycznych i muzycznych, jesteśmy więc unikatową szkołą wyższą w Polsce. Drugi plan dotyczy rozwijania infrastruktury. Mamy już zgodę z banku PKO SA na zakup Pałacu Jońskiego, który sąsiaduje ścianą z naszą główną siedzibą, Pałacem pod Globusem.

Podczas tegorocznego naboru do AS największym wzięciem cieszyły się: grafika projektowa (5,33 osób na miejsce), grafika artystyczna na kierunku grafika (3,4) oraz gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna na wzornictwie (3,3). Ten ostatni kierunek to nowość. Jak podkreślała prof. Jarmołowicz, jej uczelnia tworzy kierunki zgodnie z potrzebami rynku pracy i regionu. A gry komputerowe są kierunkiem interdyscyplinarnym, w który zaangażują się także artyści muzycy.

- Mamy 830 studentów, z czego prawie połowa to osoby spoza województwa zachodniopomorskiego, co wskazuje na dobrą promocję Akademii Sztuki - stwierdziła rektor AS. - Studenci przyjeżdżają do nas z bardzo różnych miejsc, nawet z Zakopanego. To, co wyróżnia naszą uczelnię, to bardzo dynamiczny rozwój i świetna infrastruktura. W Centrum Przemysłów Kreatywnych prowadzimy warsztaty unikatowe w skali Polski. Jesteśmy jedyną uczelnią w kraju łączącą dyscyplinę sztuk muzycznych i sztuk plastycznych. Nastawiamy się na unikatowe kierunki, które liczą po 12 osób w grupie. Nasi studenci znajdują pracę.

Prof. Jarmołowicz mówiła także o tym, że niedawno spotkała się z prof. Piotrem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. To spotkanie "napawa ją optymizmem". Wierzy, że przełoży się to na spełnienie postulatów finansowych Akademii Sztuki.

W ostatnich miesiącach głośno było o konflikcie obecnych władz AS z byłym rektorem, prof. Dariuszem Dyczewskim, po jego wywiadzie dla naszej gazety, w której krytykował aktualną politykę uczelni. Obie strony w końcu usiadły do mediacji. Były rektor zamieścił w "Kurierze" sprostowanie.

- Z satysfakcją informuję, że konflikt jest zażegnany - powiedziała prof. Jarmołowicz. - Pan rektor wrócił do nas pracy jako profesor zwyczajny. Rozmawialiśmy, obiecaliśmy sobie współprace. Bardzo mi zależy, żeby pan rektor senior profesor Dariusz Dyczewski współpracował z nami, co nam obiecywał, bo jest osobą niesłychanie doświadczoną i cenioną w środowisku.

Niedawno kilka studentek oskarżyło jednego z wykładowców o niewłaściwe zachowanie wobec nich. Wykładowca został zawieszony. Trwa postępowanie wyjaśniające. ©℗

Alan Sasinowski