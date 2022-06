Absolutorium dla prezydenta Szczecina

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek otrzymał absolutorium za 2021 rok. Stało się to po ok. dwugodzinnej dyskusji. Tradycyjnie przeciwni byli radni PiS.

Wcześniej omawiano sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Pozytywnie zaopiniowała je Komisja Rewizyjna Rady Miasta, Regionalna Izba Obrachunkowa i biegły rewident. Bez tego nie można było przejść do dyskusji nad udzieleniem absolutorium. Sprawozdanie zostało przyjęte 19 głosami przy 8 przeciwnych.

- W poniedziałek podczas konferencji ogłosiliśmy 10 grzechów prezydenta Krzystka, to powody, dla których będziemy przeciwni udzielenia absolutorium - powiedział w imieniu klubu radnych PiS jego przewodniczący Marcin Pawlicki.

Na liście są m.in. korki, zaniedbana zieleń, drożyzna, brak podwyżek, ograniczenie w komunikacji miejskiej i złe prognozy demograficzne.

- Mamy krótkie stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium - powiedział Mirosław Żylik, przewodniczący klubu radnych Koalicji Samorządowej. - Pan Piotr Krzystek jest najwłaściwszym prezydentem na ten czas i dlatego jako klub KS zagłosujemy za absolutorium. Ponieważ budżet za rok 2021, o którym mówiono jako o największym w historii, został niemal perfekcyjnie wykonany, co potwierdził biegły rewident i opinia RIO. Stało się tak mimo pandemii i wielu trudności.

Do pandemii nawiązał też Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

- Rozmawiamy o tym co było, a łatwo nie było - przyznał. - Może nie wszystkie reakcje na te sytuacje nie były idealnie trafione, ale to były nowe sytuacje dla nas wszystkich. Jest to zasługa wielu osób, ale pan prezydent poradził sobie znakomicie, a mogło być różnie, co widać w innych gminach w całej Polsce. Sporo wyzwań przed nami, powodzenia.

Nad udzieleniem absolutorium nie pochylała się komisja budżetu.

- Uznaliśmy to za domenę Komisji Rewizyjnej - stwierdził jej przewodniczący Paweł Bartnik. - Ja chciałbym tylko, żebyśmy sobie przypomnieli, czym jest absolutorium. Powinniśmy się odnieść formalnie do realizacji budżetu, to nie jest wyrażenie zaufania do osoby prezydenta. Absolutorium to sprawozdanie rachunkowe, stwierdza prawidłowość wykonania budżetu. Istotą jest brak zastrzeżeń.

Chwilę po godz. 16 absolutorium zostało przegłosowane 19 głosami za przy 9 przeciw. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI