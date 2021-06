Prezydent Krzystek uzyskał absolutorium od Rady Miasta

Podczas wtorkowej (29 czerwca) sesji Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Piotra Krzystka. Za udzieleniem zagłosowało 20 radnych, natomiast 10 było przeciw. Przypomnijmy, że procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja.

Prezydenta Szczecina poparła większościowa koalicja Bezpartyjnych i Koalicji Obywatelskiej. Klub radnych PiS był przeciw.

Prezydent Krzystek przedstawił raport

Raport o Stanie Miasta Szczecina w 2020 r. przedstawił we wtorek Piotr Krzystek. Mimo pandemii udało się zrealizować inwestycje na rekordowym poziomie. Dochody budżetu Miasta w 2020 roku wyniosły 3 063,9 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 425,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie powyżej 105%. Dochody bieżące stanowiły 86,5% w dochodach ogółem, a dochody majątkowe 13,5%. Z kolei wydatki budżetu miasta w 2020 roku wyniosły 3 333,6 mln zł (realizacja planu w 91,5%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 412,4 mln zł.

- Budżet w 2020 roku był absolutnie rekordowym w historii Szczecina zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków - podkreślał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Biorąc pod uwagę pandemię, wynik jest bardzo dobry. Udało nam się szybko podjąć działania związane z restrukturyzacją naszych finansów. Gdy tylko pojawiły się pierwsze symptomy zamykania gospodarki, dobrze na nie reagowaliśmy.

Matecki pyta o podwyżki za wywóz odpadów

Według radnych Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych latach w Szczecinie będzie mniejszy poziom inwestycji. Zarzucali też, że rządowe wsparcie nie zostało przez miasto wykorzystane.

- Niestety w tym roku nadwyżka operacyjna spadła o jedną trzecią - podkreślał Marcin Pawlicki z PiS. - A nadwyżka operacyjna jest to poziom bezpieczeństwa finansowego gminy. W przyszłych latach czeka nas zdecydowanie mniejszy poziom inwestycji. Jest to bardzo niepokojące.

Zdaniem Dariusza Mateckiego z Prawa i Sprawiedliwości w raporcie zabrakło m.in. informacji o podwyżkach za wywóz odpadów.

- Miasto zarasta a potężne pieniądze przeznaczane są na sadzenie krzewów, o które później nikt nie dba - mówił D. Matecki. - Szczecin jest coraz bardziej zdewastowany. W raporcie brakuje też informacji o drakońskich podwyżkach za wywóz odpadów.

Według Macieja Ussarza (PiS), "prezydent Szczecina nie stwarza dobrych warunków do inwestowania i rozwoju dużych jak i średnich przedsiębiorstw".

- Dowodem jest niski CIT i wpływy do budżetu, od lat tutaj się nic nie zmienia. Szczecin staje się sypialnią a nie miastem przedsiębiorczym - zaznaczał M. Ussarz.

W odpowiedzi na zarzuty radnych PiS, prezydent Piotr Krzystek podkreślił, że "raport o stanie miasta, nie dotyka wprost wszystkich kwestii budżetowych".

- Raport wynika z ustawy i wszystkie niezbędne elementy znajdują się w nim - mówił P. Krzystek . - Wsparcie rządowe zostało przez miasto wykorzystane. Rząd przeznaczył nam 93 miliony na wsparcie inwestycji, które są realizowane. Żadne pieniądze nie zmarnowały się. Każda kwota, która została wprowadzona do budżetu miasta, została wykorzystana. Ważne dla Szczecina jest to, że mamy niski wskaźnik bezrobocia. Zdecydowana większość szczecinian ma pracę. Nadwyżka operacyjna spada, dlatego, że spada nam kwota, którą moglibyśmy uzyskiwać z PIT. Gdyby nie ostatnia zmiana podatkowa, korzystna dla mieszkańców to mielibyśmy co najmniej pięćdziesiąt milionów rocznie więcej. Moglibyśmy wówczas więcej inwestować.

Z kolei Łukasz Tyszler podkreślał, że 2020 rok był bardzo trudny dla wszystkich. Zachęcał też niezdecydowanych mieszkańców do zaszczepienia się. W przeciwnym wypadku, jego zdaniem, jesienią możemy mieć do czynienia z kolejna falą zachorowań.

- Raport wskazuje na to, że my jako miasto, jako szczecinianie w tak dramatycznej sytuacji, poradziliśmy sobie bardzo dobrze - podkreślał Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej. -Jeszcze przyjdzie czas na tę najwyższą ocenę.

Dyskusja nad raportem o stanie miasta zakończyła się głosowaniem, w którym radni udzielili prezydentowi wotum zaufania.

"Budżet miasta za 2020 rok został wykonany prawidłowo"

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok przedstawiła skarbnik Dorota Pudło-Żylińska.

- Staramy się aby finanse nasze były bezpieczne i gwarantowały przede wszystkim wypłacalność miasta i aby można było kontynuować bardzo ambitny program inwestycyjny - podkreślała D. Pudło-Żylińska.

Komisji Rewizyjna stwierdziła, że "budżet miasta za 2020 rok został wykonany prawidłowo, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową", następnie przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla prezydenta Szczecina.

- Nie należę do grona entuzjastów prezydenta Piotra Krzystka, ale staram się być konstruktywna i uczciwa. Podczas pandemii w 2020 roku był pan gospodarzem odpowiedzialnym, i za to należy się panu absolutorium - zwracała się do włodarza miasta Edyta Łongiewska-Wijas, radna niezrzeszona.

