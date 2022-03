90 km jazdy na baterii. Kolejne elektryczne autobusy w Szczecinie

pewnie bez obciążenia. Z pewnie jeszcze mniej. Czyli w porywach jedna zmiana i to też nie jest pewne. O zimie nie wspominając ha ha ha. Za.....ta wydajność. To już lepiej rozbudowywać sieć tramwajową.

Żadna!

2022-03-22 15:00:41

Podkreślam - żadna! z trzech stacji szybkiego ładowania nie działa - zmarnowane pieniądze Szczecinian - 90km to maksimum 10 kursów - w praktyce bez ogrzewania i wentylacji by zmniejszyć zużycie prądu. Co będzie latem? Kto ponosi za to odpowiedzialność?