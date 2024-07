6. Szczeciński Marsz Równości przeszedł przez miasto. Kolory, muzyka i tolerancja

REKLAMA

Komentarze

@ Alvero 2024-07-21 22:13:19 Masz rację. Szczecin i Jasne Błonia płaczą ze wstydu. Powinni przejść pieszo do Berlina bo tam przebierańcy mają lepszy klimat na swój tęczowy show.

Chorzy, biedni, 2024-07-21 21:57:48 oszukani, kalecy. Nie zdają sobie sprawy, że są cynicznie wykorzystywani przez szatańską klikę rządzących.

@@@ bardzo smutne 2024-07-21 20:54:48 Tak, właśnie tak jest jak piszesz.

@@bardzo smutne 2024-07-21 19:47:42 Dodam że kłamiecie sugerując jakoby zaglądano wam do sypialni - to wy wychodzicie z tą sypialnia domagając się tego by inni oglądali was i wasze orgie - rozumiem że może was to kręcić bo dewiacje są różne ale nas to nie kręci i nie chcemy w tym uczestniczyć - my nie chcemy być w waszych sypialniach a wy nie wchodźcie nam do głów próbując batem i wiezieniem zmuszać nas do życia w kłamstwie - chcecie żyć w kłamstwie - wasz wybór ale nie zmuszajcie innych do tego samego.

@@bardzo smutne 2024-07-21 19:43:48 nie potrzebują afirmacji? a czym jak nie żądaniem afirmacji są takie parady? wszyscy mamy równe prawa ale nie wszyscy chcemy paradować z gołymi tyłkami przebrani za kobiety albo oddawać mocz i kopulować publicznie... Normalnie zachowujący się są traktowani równo bo nikogo nie obchodzi z kim kto śpi - Polacy to jeden z najbardziej tolerancyjnych narodów świata - wy chcecie nie równości ale przywilejów bez obowiązków które z nich wynikają a tak sie nie da.

@:( 2024-07-21 18:48:24 Rodzice mają już niewiele do powiedzenia w sprawie swoich dzieci. Dlatego nie chcą ich mieć. Większość kompetencji zabrało im państwo, które wpieprza się - pod groźbą kary, policjanta, prokuratora, sądu - we wszystko i media pseudo społecznościowe, które wygaszają normalne interakcje między ludźmi. Wyrugowanie rodziców sprzyja szerzeniu się głupoty i zamętu.

Do @bardzo smutne 2024-07-21 18:30:55 A gdzie są gorzej traktowani? Mnie nigdy nie interesowało, np. co kto robi w łóżku. Ważne, jakim jest człowiekiem, uczniem, pracownikiem. Jeśli ktoś źle pracuje np. to w pracy źle oceniam jego pracę, a nie nie preferencje seksualne. Nidy też nie opowiadalem czym ja się zajmuję w sypialni. I nie oczekiwałem takieo czy innego traktowania z tego powodu.

@bardzo smutne 2024-07-21 17:14:55 Ludzie LGBT nie potrzebują Twojej afirmacji. Chcą równego traktowania, a bez pokazania że są, tego nie osiągną. Natomiast dla Ciebie, Tobie podobnym i wielu 'komentatorów' dobra będzie rehumanizacja myślenia.

:( 2024-07-21 16:12:32 Powiem tak - patrząc na te obrazki, dewiantów wszelkiej maści to w sumie chyba potrzebne nam takie rąbnięcie w postaci wojny. Żyjemy bez wartości, ze wzrokiem nie sięgającym dalej niż czubek własnego nosa, bez empatii. Te dziwadła mówią o tolerancji - ale to działa w dwie strony. Oni nie tolerują ludzi hetero, ale oczekuję tolerancji wobec siebie. Sorry, ale to się powinno leczyć i te poprzebierane postaci to jakaś porażka wychowawcza rodziców. Coś gdzieś po drodze nie zadziałało.

ania 2024-07-21 13:42:25 Oni na siłę próbują zwrócić na siebie uwagę. To co robimy w sypialni , powinno pozostać w sypialni. Dotyczy to wszystkich.

@@90 % 2024-07-21 12:26:04 Najlepsze określenie tego marszu - przemarsz artystów cyrkowych z upadłego cyrku.

bardzo smutne 2024-07-21 12:01:30 ludzie z problemami, potrzebują profesjonalnej pomocy a nie szkodliwej afirmacji... jak pokazują statystyki realizacja ich postulatów nie przynosi im ani szczęścia ani nie jest żadną wartością dodaną do społeczeństwa... afirmacja psychotyków, socjopatów nie jrst dobra dla nikogo...

Alvero 2024-07-21 10:53:54 Przeszli? To niech już nie wracają. Niepotrzebne to Szczecinowi.

@Dno 2024-07-21 09:43:52 Dobrze, że pokazują, co nasi nowocześni politycy zrobili z młodzieżą. Będzie coraz gorzej. Szkoda dzieci.

Smutek 2024-07-21 08:44:21 Nie są wcale brzydcy, jak piszą niektórzy. Uroda podobna jak reszty społeczeństwa. I nie ma to znaczenia. Smutne jest to, że są mięsem wyborczym. Ci sami politycy, którzy z nimi paradują, za plecami ich obśmiewają. Chodzi o to, żeby społeczeństwo było coraz głupsze, sterowalne. Takim marszem są przykrywane poważne problemy Polski, i wielu to jest na rękę. Gospodarka się wali, młodzi nie chcą żyć. I zmiana płci tego nie zmieni.

Demokracja 2024-07-21 08:28:02 Wszyscy ludzie są równi, tak mówi idea demokracji. Więc dlaczego nie hetero używają słowa o dumie i wyższości nad innymi preferancjami? A może ludzi warto oceniać nie po tym jako uprawiają sex tylko jak się realizują na rzecz wspólnoty ludzkiej?

Bielik 2024-07-21 07:10:49 Z tą "tolerancją" w tytule nie przesadzajcie. Ten marsz, to narzucanie społeczeństwu, które jest w zdecydowanej większości normalne, ich poglądów w sposób nietolerancyjny.

masikowie 2024-07-21 00:20:19 Taaaak,opiłować Katolików... Więcej praw dla pomazańców...Równość... To jest demokracja nierządu Tuska!!!

Ciekawy 2024-07-20 22:53:43 Nie długo Trynkiewicza zapraszą. Do tego to prowadzi…

dawdaw 2024-07-20 22:52:45 Modlę się, żeby Bóg dał wszelkiej maści homofobom dar miłosierdzia i zrozumienia, o których przecież tak wiele mowa w Nowym Testamencie - każdy zasługuje na szacunek i miłość. AMEN

@Kamil 2024-07-20 22:22:34 To nie jest koncert życzeń.

@90 % 2024-07-20 22:04:57 Masz rację . Obejrzałem te zdjęcia . Ludzie z nadwagą, z wybujałym ,lub mizernym wzrostem, chyba biedni,bo ich wymyślne ubrania jakby z ... nawet nie lumpeksu, mało urodziwi. Może nieszczęśliwi i zakompleksieni. A te drag ,to jakieś pokraczne króle/wny z teatrzyku lalkowego. Niech tam sobie świętują /CO?/,byle nie żądali dla siebie więcej praw niż każdy obywatel w Polsce ma. Ogólnie wygląda to jak przemarsz artystów cyrkowych z upadłego cyrku.

rzymianin 2024-07-20 22:01:58 ale po co o tym pisać? to niedobra jest!

Gość 2024-07-20 21:45:59 Parada tolerancji tych,którzy dla innych tolerancji nie mają.Ciekawe kto zapłacił za to dzidostwo ?

Dno 2024-07-20 21:38:59 Totalne dno. Kurier nie ma ciekawszych tematów? Serio?

szewc 2024-07-20 21:33:27 Dziadowskie odwracanie uwagi od tego co robią banki, instytucje finansowe, fundacje i korporacje z tym światem. Bo gdy motłoch jest skupiony tylko swoich czterech literach, to już nie potrafi myśleć o niczym innym. I efekty tej ignorancji i zdebilnienia właśnie widzimy. Kiedyś ruchy lewicowe to byli poważni ludzie, czasem nawet intelektualiści. A dziś? Banda dzieci we mgle, zmanipulowana, oblepiona jakimiś tęczami, malująca paznokcie i gadająca takie głupoty, że tylko uszy więdną. Obłęd!

Tolerancja? 2024-07-20 21:21:09 Parada tych, co tolerują tylko siebie, a innych prowokują obscenicznym wyglądem i zachowaniem, a potem ich opluwają. No rzeczywiście, święto tolerancji xD

chester 2024-07-20 21:20:57 Nie wiem, czemu mają służyć te parady? Równość? Kogo z kim? Ja miałbym się równać z drag queen? A może im się marzy zrównanie ze mną? Nie będę sobie doklejał cycków i nie przebiorę się w sukienkę. Mam swój honor i godność!

90% wyjątkowo 2024-07-20 21:16:46 paskudni. Pozostałe 10% ledwo przeciętna.

współczuję policji 2024-07-20 21:16:39 podobno imprezę zabezpieczało więcej policjantów niż uczestników tego czegoś...

odmieñcy paradują 2024-07-20 20:39:10 odmieñcy paradują i pychę prezentują

Grodno 2024-07-20 20:21:51 Na zachodzie Europy już tego nie Uchodźcy robią porządek.

Gbjyt 2024-07-20 19:13:07 Kiedy przez polskie miasta przechodzą Marsze dla Życia, całe stada brejzotrolli opluwają rodziny z dziećmi i Kościół, ale Polska to właśnie ci ludzie a nie pseudoteńczowa dziwakorastia!!!

do xz 2024-07-20 19:03:23 A czy komuś stałaby się krzywda gdyby uczczono malunkiem pociągi z okazji 900 lecia chrztu Pomorza

xz 2024-07-20 18:56:44 No i super, czy komuś stała się krzywda ? Ja nie mam z tym problemu.

Kamil 2024-07-20 18:41:43 Nie życzę sobie aby mnie to towarzystwo pozdrawiało.

OK 2010 2024-07-20 18:39:43 Ale ksiądzów to nie widziałem gdzie się pochowali kto podpowie? Dotyczy też PISowców zaliczanych też do tego grona ich śpiewy na PL. GRUNWALDZKIM przepiękne jak te korowody.

Zool 2024-07-20 18:37:45 Obrzydliwe stwory, won do cyrku !

Andrzej 2024-07-20 18:36:51 Zakaz pedałowania !!!

zarys23 2024-07-20 18:36:32 Parada ochydy pod przykrywką tolerancji

FIGO 2024-07-20 18:32:02 Nie ma się czym chwalić ! Sodomia biblijnie została przez Boga ukarana .Spodziewajcie się zapłaty !

tak tak 2024-07-20 18:31:35 Parada przebierańców. I tak a propos ku ich czci podświetlą na kolorowo MCN i filharmonię. A na uczczenie 900 lecia chrztu i malunek na pociągu władza mówi o konsultacjach. O co chodzi władzy?

Apel do młodzieży 2024-07-20 18:26:25 Trzymajcie się od tego z daleka. Szukajcie w życiu normy, a nie wynaturzeń!

Normals 2024-07-20 17:59:09 Fuuuuuuuuj kto na to pozwolił?

Mirek 2024-07-20 17:58:31 Czytam opis wydarzenia i nijak nie można zrozumieć głebi tego wydarzenia, nie rozumiem jak parada między innymi krzykliwie umalowanych draq queen ma być tolerancją równościową? Chcą to paradują, nie oni pierwsi, nie tylko oni kolorowi, nie oni ostatni w przemarszach. Skąd ta gorączkowa ekscytacja?