563 mln zł subwencji dla województwa. Szczecin dostanie najwięcej

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki mówił w piątek o pieniądzach z centrali transferowanych do naszego regionu.

Ponad 563 mln zł trafi do województwa zachodniopomorskiego z budżetu państwa jako subwencja wyrównawcza. Z czego ponad 100 mln zł do Szczecina. Poinformowali o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji z Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Sto milionów to bardzo duża kwota, wiele można za nią zrobić. Te środki mogą być wydatkowane jak dochody własne, a więc w sposób dowolny przez samorząd. Chcę wierzyć, że zostaną wykorzystane na najbardziej potrzebne inwestycje - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Politycy PiS przedstawili statystyki, z których wynika, że w 2015 roku, gdy ich formacja przejmowała w Polsce władze, dochody samorządów wynosiły 199 mld zł ogółem. Tymczasem rok temu - 346 mld zł. W optyce prawicy to efekt uszczelnienia przez rząd systemu podatkowego.

- Dochody samorządów z PiT w 2015 roku to 38 mld zł. Natomiast rok temu 2022 - prawie 68 mld zł - wyliczał wojewoda. - To twarde liczby, nie opowieści samozwańczych ekspertów. Nawet jeśli porównamy te dane z kwestią inflacyjną, a ona ma znaczenie w ostatnim roku, to inflacja została wielokrotnie przebita. I to mimo obniżenia podatków!

Poseł Leszek Dobrzyński stwierdził, że Pomorze Zachodnie jest wielkim placem budowy - także dzięki wsparciu rządowemu.

- Dane, które przedstawił pan wojewoda, pokazują rzeczywistość kompletnie różniącą się od oświadczeń większości samorządowców - zauważył poseł Michał Jach. - Ciągle słyszymy, że samorządy są dyskryminowane. Rzeczywistość jest o 180 stopni inna.

Poseł Artur Szałabawka powiedział, że słyszy od samorządowców, że wsparcie od władz centralnych pozwala im zrealizować inwestycje, na których rozpoczęcie wcześniej nie mieli żadnych szans.

