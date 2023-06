Odra jest bezpieczna, na razie. Czy grozi nam powtórka z katastrofy na rzece?

Na tę chwilę ODRA jest bezpieczna takie zapewnienia oferują nam przedstawiciele PRAWA i SPRAWIEDLIWOSCI. A my czekamy na wyjasnienia poprzedniego zatrucia O D R Y i stawiamy pytanie czy z takim obciazeniem PIS pojdzie do wyborow.

Jasne

2023-06-15 17:14:04

Tak samo jak w zeszłym roku, zatrucie rozpoczęło się od kanału Gliwickiego. I dziwnym trafem nikt nie może znaleźć winnego. A to ze nad kanałem działają państwowe zakłady zbrojeniowe Bumar-Łabędy, to nikogo nie zastanawia? No tak, przecież ani wojewoda ani zaden z polityków rządzących, nie przyzna że za skażenie odpowiedzialna jest państwowa firma, zarządzana przez niekompetentnych partyjnych pociotków z pisu. Teraz wszystkie pisowskie instytucje będą udowadniać że rząd nie ma w tym żadnej winy