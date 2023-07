Rząd chce pomóc rzece specustawą odrzańską

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś przekonywał, że ustawa o rewitalizacji Odry jest korzystna dla rzeki. Fot. Dariusz Gorajski

Scenariusza powtórki ubiegłorocznej katastrofy na Odrze wykluczyć nie można, ale polskie państwo jest o wiele lepiej przygotowane do reakcji na ewentualny kryzys - taką deklarację usłyszeliśmy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o ustawie o rewitalizacji Odry przegłosowanej przez Sejm. Ma on m.in. odbudować zasoby przyrodnicze rzeki i usprawnić reakcje na różnego rodzaju zagrożenia.

- Nikt na świecie do tej pory ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Skandynawii, ani w Australii, ani w Chinach nie znalazł remedium na złotą algę. Możemy walczyć ze skutkami zjawiska, nie możemy przeciwdziałać przyczynom - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki na spotkaniu z dziennikarzami przed Kapitanatem Portu przy ulicy Jana z Kolna w Szczecinie. - To nie jest specyfika polska, to specyfika ogólnoświatowa. Mam nadzieję, że kryzys taki jak przed rokiem się nie powtórzy, ale dziś nikt takiej gwarancji dać nie może. Musimy bardzo mocno monitorować rzekę, nie lekceważyć żadnego sygnału. Jesteśmy nieporównywalnie lepiej przygotowani (niż roku temu - AS).

Wojewoda podkreślał, że wobec Odry potrzebne są działania kompleksowe - bo rzeka to nie tylko przyroda, ale także turystyka, przemysł, rolnictwo, infrastruktura, gospodarka wodna, żegluga i kilka innych obszarów.

- Ktoś, kto będzie patrzył na tylko jeden z tych elementów, zawsze będzie podejmował błędne decyzje - stwierdził Zbigniew Bogucki. - Dlatego cieszę się, że podejmowane są działania, które mają szeroki zakres. W tej chwili obowiązuje monitoring Odry. To prawie 30 punktów na całej jej długości. Dziś jest najlepiej monitorowaną rzeką w Europie, a jeśli w Europie, to można powiedzieć, że pewnie i na świecie. Na odcinku zachodniopomorskim jest pięć takich punktów. Przestrzegam tych, którzy mają proste rozwiązania, którzy mówią, że wystarczy wyłączyć przemysł na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie, i wszystko wróci do normy. Po pierwsze - to niemożliwe, bo nikt o zdrowych zmysłach nie podejmie się takiego zadania. Po drugie - problemem jest nie tylko zasolenie, ale i wiele innych czynników. Mamy szósty rok suszy hydrologicznej. Są inne parametry.

Pomóc rzece ma tzw. specustawa odrzańska. Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś zapewniał, że znajdują się w niej regulacje, które przyczynią się do tego, żeby stan wody w rzece się poprawił. Ustawa reguluje sprawy związane z inwestycjami - między innymi z nowymi zbiornikami retencyjnymi, a w związku ze zmianami klimatu potrzeba ich więcej niż do tej pory. Ustawa ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

- Ta ustawa to także kanalizacja wodno - ściekowa - dodawał prezes Wód Polskich. - Często jest niewydolna i w okresach intensywnych opadów zdarza się mieszanie wód opadowych i wód z działalności komunalnej i przemysłowej, oczyszczalnie nie są w stanie tego przyjąć, kanalizacja odprowadza te ścieki do Odry. Ustawa wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W ustawie wskazany jest także monitoring środowiskowy. Będzie w stanie całodobowo online zapewnić wgląd w stan jakościowy Odry.

Ustawa powołuje też nową służbę - inspekcję wodną. Zdaniem Krzysztofa Wosia to dobry ruch, bo usprawni reakcje na zagrożenia na wodzie - na przykład na ludzi, którzy trują rzekę. Kary mogą wynieść nawet do miliona złotych.

Opozycji rządowy pomysł się nie podoba. „Posłowie i posłanki PiS właśnie wydali wyrok śmierci na Odrę, przegłosowując ustawę o »rewitalizacji« rzeki” – napisała na Twitterze posłanka Zielonych Małgorzata Tracz. ©℗

(as)