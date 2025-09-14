Niedziela, 14 września 2025 r. 
37. Barzkowickie Targi Rolne zakończone. W deszczu, ale z bogatym programem [GALERIA]

Data publikacji: 14 września 2025 r. 20:13
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2025 r. 20:34
37. Barzkowickie Targi Rolne zakończone. W deszczu, ale z bogatym programem
Fot: Wioletta Mordasiewicz  

Trzeci dzień 37. Barzkowickich Targów Rolnych upłynął pod znakiem archidiecezjalnych dożynek. Choć aura nie sprzyjała organizatorom i wystawcom – przez większą część dnia nad Barzkowicami lał deszcz – uroczystości udało się przeprowadzić zgodnie z planem. Dopiero po południu nieco się rozchmurzyło.

Centralnym punktem niedzielnego święta była msza pod przewodnictwem abp. Wiesława Śmigla. Następnie odbył się barwny ceremoniał dożynkowy, uświetniony występem Zespołu Pieśni i Tańca „Pyrzyce”. Rolę starostów dożynek pełnili Katarzyna i Marek Ulanowscy z gminy Lipiany.

Na placu można było podziwiać kunsztownie wykonane wieńce dożynkowe, symbol wdzięczności rolników za tegoroczne plony. - To dzięki wam, drodzy rolnicy, każdego dnia na nasze stoły trafia polski chleb. Podczas święta plonów chylimy czoła przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają - mówił Dawid Adamski, dyrektor ZODR w Barzkowicach.

Tradycyjnie rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec. W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężyło sołectwo Węgorza (gm. Osina). Drugie miejsce zajęła Krześnica (gm. Dębno), a trzecie – Rożnowo Nowogardzkie (gm. Maszewo). W kategorii „forma dowolna” triumfowało Wiechowo (gm. Marianowo), przed Sitnem (gm. Myślibórz) i Koplinem (gm. Choszczno).

Tegoroczne targi zgromadziły imponującą liczbę ponad 1300 wystawców. Każdego dnia imprezę odwiedzały tysiące gości, którzy mogli zobaczyć nowinki branżowe, spotkać się z producentami i skorzystać z bogatego programu artystycznego.


Tekst i zdjęcia: Wioletta Mordasiewicz

