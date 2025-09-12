Ruszyły targi rolne w Barzkowicach. Od maszyn po rękodzieło [GALERIA, FILM]

Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2025 rozpoczęły się dzisiaj. To jedno z najważniejszych wydarzeń rolniczych w województwie zachodniopomorskim i całej Polsce północno-zachodniej. Co roku we wrześniu impreza na barzkowickich polach gromadzi tysiące rolników, wystawców, producentów maszyn, instytucji związanych z rolnictwem oraz odwiedzających, którzy chcą poznać najnowsze trendy w branży i zrobić zakupy.

- Każdego roku tu przyjeżdżam - mówi pani Bogusława, mieszkanka Stargardu, która spotkaliśmy w Barzkowicach. - Trochę pooglądam, zrobię zakupy, zobaczę co dzieje się na scenie. Lubię tu być!

Podczas targów prezentowane są nowoczesne technologie rolnicze, sprzęt i maszyny, środki ochrony roślin, pasze, a także oferty firm działających w sektorze odnawialnych źródeł energii czy agroturystyki.

- Już dzisiaj zaczęliśmy 37. edycję targów - mówi Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. - Serdecznie zapraszamy na kolejne dni.

W Barzkowicach nie brakuje wystaw zwierząt hodowlanych, które zawsze przyciągają uwagę zwiedzających. Targi w Barzkowicach mają także wymiar edukacyjny - odbywają się tam konferencje, wykłady i warsztaty.Nieodłącznym elementem wydarzenia jest część kulturalna i rozrywkowa. Na odwiedzających czekają występy zespołów ludowych, koncerty, stoiska regionalne z lokalnymi produktami oraz kiermasze rękodzieła. To sprawia, że targi są nie tylko miejscem spotkań branżowych, ale także wielkim świętem rolnictwa i tradycji wiejskich. Barzkowickie targi to wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć bogactwo polskiej wsi nawiązać kontakty biznesowe i wreszcie spędzić mile czas.

Jedną z atrakcji tegorocznej edycji są zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. W sobotę o godz. 13 w Barzkowicach rozpoczną się XXII Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports.

- Czternastu najlepszych zawodników w Polsce zmierzy się w sześciu ekstremalnych konkurencjach - mówi Jarosław Zakrzewski z biura zawodów. - Zapraszamy do kibicowania!

Kurier Szczeciński jest patronem medialnym Mistrzostw Polski Stihl Timbersports.

Wioletta Mordasiewicz