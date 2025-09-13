Nowy mistrz Polski drwali ekstremalnych. Najlepszy Szymon Groenwald [GALERIA, FILM]

Mistrzem Polski TIMBERSPORTS w sportowym cięciu i rąbaniu drewna na czas, został Szymon Groenwald z Połczyna w woj. pomorskim. To pierwszy tytuł w karierze tego zaledwie dwudziestoletniego zawodnika, który wygrał z najlepszymi specjalistami w posługiwaniu się siekierami i piłami z całej Polski.

- Czuję wielką radość, to duże osiągnięcie - mówił nam dziś tuż po zawodach Szymon Groenwald, Mistrz Polski Stihl Timbersports. - Teraz chowam sukces do kieszeni i zaczynam treningi do Mistrzostw Świata.

Zwycięzca tegorocznej rywalizacji weźmie udział w międzynarodowych zmaganiach, które odbędą się w październiku w Mediolanie.

W tym roku rywalizacja drwali miała miejsce podczas targów rolnych w Barzkowicach pod Stargardem. Do walki o tytuł Mistrza Polski STIHL TIMBERSPORTS® przystąpiło 14 najlepszych zawodników w kraju. Mierzyli się ze sobą w sześciu ekstremalnych konkurencjach.

- Zmierzyli się w konkurencjach wymagających siły, precyzji, a także doskonałej techniki - mówi Jarosław Zakrzewski z biura zawodów. - Sportowcy używali ostrych jak brzytwa wyczynowych siekier, dwumetrowych pił ręcznych oraz pilarek łańcuchowych o mocy motocykla crossowego.

Szymon Groenwald od początku zawodów miał przewagę nad konkurentami. W jednej z najbardziej wymagających konkurencji Standing Block Chop, Groenwald ustanowił nowy rekord Polski z czasem 14:44 sek. Drugie miejsce zajął Michał Dubicki, a trzecie jego brat Marcin Dubicki.

Organizatorzy już teraz zapraszają kibiców timbersportu do śledzenia najważniejszej imprezy sezonu, która odbędzie się w stolicy Lombardii 24 i 25 października. Ogólnodostępna transmisja z zawodów na żywo pojawi się na kanale YouTube Stihl Polska.

Kurier Szczeciński był patronem medialnym Mistrzostw Polski Stihl Timbersports, który odbyły się podczas trwających od piątku targów rolnych w Barzkowicach. Jutro ostatni dzień tej największej w regionie imprezy rolniczej.

Tekst, fot. i wideo Wioletta Mordasiewicz