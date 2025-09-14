37. Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. W niedzielę dożynki [GALERIA]

Od piątku w Barzkowicach pod Stargardem trwają największe w regionie targi rolne. Barzkowickie pola wypełniły się wystawcami i odwiedzającymi. Dzieje się tam wiele; odbywają się debaty, koncerty, występy zespołów ludowych, rozstrzygane są konkursy rolnicze, prezentowane wystawy.

Jedną z wielu atrakcji soboty były mistrzostwa Polski Stihl Timbersports, które wygrał Szymon Groenwald z Połczyna. Zaś zwycięzcą XIII Przeglądu Kapel Ludowych został zespół Swaty z Będzina, pow. koszaliński.

W niedzielę (14 września) ostatni dzień imprezy. W programie m.in. ceremoniał dożynkowy, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, pokazy sokolników, koncert sygnalistów łowieckich. Szczegóły są na stronie organizatora.

Barzkowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA” to jedno z największych i ważniejszych wydarzeń rolniczych w Polsce, organizowane corocznie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

W galerii zdjęć poniżej można zobaczyć, co działo się w Barzkowicach w sobotę.

Tekst i zdjęcia: Wioletta Mordasiewicz