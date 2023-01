2022 w statystykach. Mniej urodzeń, mniej zgonów

Mniej urodzeń, mniej zgonów i mniej zawartych małżeństw – tak 2022 rok zapisał się w statystykach szczecińskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Dane w ostatnich latach się wahają, ale różnice są widoczne.

– W roku 2022 odnotowaliśmy w Szczecinie 4369 urodzeń i 6355 zgonów – informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta UM w Szczecinie. – Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował też 1053 małżeństwa, w tej liczbie 199 zawarto poza siedzibą USC, a 392 to małżeństwa konkordatowe.

Tak niskiej liczby urodzeń nie było od ponad 20 lat. Podobny poziom był w latach 1999-2001. Ale w latach 2017-2019 przekraczał 6 tys. rocznie. Na szczęście niższa jest także liczba zgonów. W 2022 roku było ich 6355, a w 2021 aż 7735.

Spada też liczba małżeństw zawartych w szczecińskim USC. Od 1999 roku ich liczba wahała się od niemal 3 tys. rocznie do ok. 2300 w 2019 r. Później spadła do 1693 w 2020 r. i 1894 w roku ubiegłym. Część par korzysta z możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Miejskim. W 2022 r. takich ślubów było 199. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnym miejscu, taka usługa jest jednak dodatkowo płatna.

Wyraźna jest też tendencja spadkowa w statystykach dotyczących zgonów. W roku 2021 było ich aż 7735, w 2020 – 6408, a w 2022 – 6355. Ale z danych udostępnionych przez USC wynika, że w latach 1990-2008 było ich od 4,5 do 5 tys. rocznie. ©℗

ToT