Ślub z limitem gości, także zaszczepionych. W Szczecinie ceremonia z ograniczeniami

W najbliższy piątek odbywa się ślub syna naszej Czytelniczki. Podczas ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie obowiązuje jednak limit gości, nie tylko niezaszczepionych, ale także tych, którzy przeszli szczepienia przeciw COVID-19. - Nie zgadza się to z ogólnymi przepisami, które są dostępne dla wszystkich i według których zaszczepionych nie wlicza się do żadnego limitu - uważa pani Magdalena. I kieruje pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas ceremonii w USC w Szczecinie parze młodej może towarzyszyć 10 osób niezaszczepionych i tyle samo zaszczepionych. Zdaniem naszej Czytelniczki ograniczanie obecności osób zaszczepionych jest niezgodne z przepisami.

- To nie tylko moje zdanie, dzwoniłam też do RPO oraz do ogólnopolskiej i szczecińskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - mówi. - Oni stoją na stanowisku takim samym jak ja, a jednak Urząd Miasta w Szczecinie ma inne zdanie. Interwencja ze strony RPO potrwa dłużej, a sprawa pilna, sanepid nie będzie interweniować, ślub zaraz. Dodam, że dodzwonienie się do USC graniczy z cudem, nie ma na BIP-ie numerów telefonów,

...