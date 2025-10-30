Policja opublikowała zdjęcia mężczyzn, którzy mogą mieć związek z ostrzelaniem kamienicy w Szczecinie

Fot. KMP Szczecin

W nocy z 20 na 21 października nieznani sprawcy ostrzelali z broni pneumatycznej okna mieszkań znajdujących się w kamienicy przy ulicy Mazurskiej 7 w Szczecinie.

Poszukuje ich szczecińska policja. W środę opublikowała ona zdjęcia z monitoringu, na których mogą znajdować się osoby zamieszane w tę sprawę. W policyjnym komunikacie mowa jest o tym, że zniszczeń dokonało trzech mężczyzn.

"Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć – skontaktuj się z kom. Bartoszem Wróblem (667 094 277) lub dyżurnym KP Niebuszewo (47 78 19 102, bartosz.wrobel@sc.policja.gov.pl)" - apelują policjanci.

(k)

