Czwartek, 30 października 2025 r. 
Policja opublikowała zdjęcia mężczyzn, którzy mogą mieć związek z ostrzelaniem kamienicy w Szczecinie

Data publikacji: 29 października 2025 r. 15:11
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 08:15
Policja opublikowała zdjęcia mężczyzn, którzy mogą mieć związek z ostrzelaniem kamienicy w Szczecinie
Fot. KMP Szczecin  

W nocy z 20 na 21 października nieznani sprawcy ostrzelali z broni pneumatycznej okna mieszkań znajdujących się w kamienicy przy ulicy Mazurskiej 7 w Szczecinie. 

Poszukuje ich szczecińska policja. W środę opublikowała ona zdjęcia z monitoringu, na których mogą znajdować się osoby zamieszane w tę sprawę. W policyjnym komunikacie mowa jest o tym, że zniszczeń dokonało trzech mężczyzn.

"Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć – skontaktuj się z kom. Bartoszem Wróblem (667 094 277) lub dyżurnym KP Niebuszewo (47 78 19 102, bartosz.wrobel@sc.policja.gov.pl)" - apelują policjanci.

(k)

Komentarze

Irek
2025-10-30 11:48:05
W końcu pokazują coś co działo się tydzień temu, a nie jak zwykle po pół roku albo 2 latach i zapytaniem czy ktoś nie rozpoznaje sprawców? Widać postępy w procesie natychmiast.
Społeczeństwo
2025-10-30 07:27:27
Jeżeli "idole" młodzieży od małego wpajają, aby nie być "60-tką", tylko "JP100%", to nie dziwmy się, jeśli nikt się nie zgłosi i nie poda namiarów na tych bandytów. W normalnym społeczeństwie obywatelskim piętnowanie przestępców jest czymś naturalnym, a w Polsce robi się z nich gwiazdy szołbiznesu.
Jacek USA
2025-10-30 02:41:53
Wyglada,ze nasze miasto ma problem z Ukraincami???
😮
2025-10-29 21:22:49
Gangsta z wiatrówkami w naszym mieście???? Całe szczęście, że dziewczyny nie uzbroiły się w proce, bo sam zacząłbym się bać. Niezależnie od stanu uzbrojenia, kibicuję policji, że namierzy i dostarczy do AŚ tych nocnych łowców. I wtedy stara recydywa zrobi im z dup bitwę pod Studziankami 😇
444
2025-10-29 19:10:49
Zdjęcie igła. Ledwo twarze widać. Czy nie stać miasta na lepszy monitoring? Na działkach ludzie mają lepszej jakości sprzęt z chińczyka.

