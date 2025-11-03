Ostrzelanie kamienicy przy ul. Mazurskiej. Zatrzymali podejrzanych i znaleźli materiały wybuchowe

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o to, że uszkodzili szyby w kamienicy przy ul. Mazurskiej rzucając materiały pirotechniczne i używając przedmiotu przypominającego broń. Główny sprawca dodatkowo gromadził i amatorsko wytwarzał m.in. materiały wybuchowe.

W poniedziałek 3 listopada policja poinformowała o swoich ustaleniach dotyczących przebiegu wydarzeń z 21 października przy ul. Mazurskiej w Szczecinie. Wynika z nich, że trzej mężczyźni swoimi działaniami narazili mieszkańców kamienicy na realne niebezpieczeństwo.

Sprawę szczecińska policja potraktowała jako priorytetową. Funkcjonariusze ustalali tożsamość sprawców i opublikowali ich wizerunki w mediach społecznościowych.

W czwartek wieczorem kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin–Niebuszewo wraz z policjantami z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali głównego prowodyra - 25-latka. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli i zabezpieczyli materiały pirotechniczne oraz substancje i urządzenia wybuchowe, które mężczyzna amatorsko wytwarzał. Zebrane dowody pozwoliły przedstawić mu dwa zarzuty. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Dzień później kryminalni z KMP w Szczecinie zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn — 23- i 25-latka. Obaj usłyszeli zarzuty. 23-latek trafił na miesiąc do aresztu, a ostatni z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.

Jak informuje policja, sprawa jest w toku - policjanci i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe.

