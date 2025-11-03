Poniedziałek, 03 listopada 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Ostrzelanie kamienicy przy ul. Mazurskiej. Zatrzymali podejrzanych i znaleźli materiały wybuchowe

Data publikacji: 03 listopada 2025 r. 14:22
Ostatnia aktualizacja: 03 listopada 2025 r. 15:30
Ostrzelanie kamienicy przy ul. Mazurskiej. Zatrzymali podejrzanych i znaleźli materiały wybuchowe
Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o to, że uszkodzili szyby w kamienicy przy ul. Mazurskiej rzucając materiały pirotechniczne i używając przedmiotu przypominającego broń. Główny sprawca dodatkowo gromadził i amatorsko wytwarzał m.in. materiały wybuchowe.

REKLAMA

W poniedziałek 3 listopada policja poinformowała o swoich ustaleniach dotyczących przebiegu wydarzeń z 21 października przy ul. Mazurskiej w Szczecinie. Wynika z nich, że trzej mężczyźni swoimi działaniami narazili mieszkańców kamienicy na realne niebezpieczeństwo.

Sprawę szczecińska policja potraktowała jako priorytetową. Funkcjonariusze ustalali tożsamość sprawców i opublikowali ich wizerunki w mediach społecznościowych.

W czwartek wieczorem kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin–Niebuszewo wraz z policjantami z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali głównego prowodyra - 25-latka. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli i zabezpieczyli materiały pirotechniczne oraz substancje i urządzenia wybuchowe, które mężczyzna amatorsko wytwarzał. Zebrane dowody pozwoliły przedstawić mu dwa zarzuty. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Dzień później kryminalni z KMP w Szczecinie zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn — 23- i 25-latka. Obaj usłyszeli zarzuty. 23-latek trafił na miesiąc do aresztu, a ostatni z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.

Jak informuje policja, sprawa jest w  toku - policjanci i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe.

(k)

 

REKLAMA

Komentarze

No i pokozaczyli
2025-11-03 16:41:32
jak masz takie cuda na zapleczu, to nie fikaj!
Wojna
2025-11-03 14:48:04
Odesłać na wojnę.
Eryk
2025-11-03 14:30:46
To teraz niech przez parę lat odnawiają po 12 godzin dziennie elewacje kamienic w centrum Szczecina. Samo siedzenie w areszcie nie jest żadną karą

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA