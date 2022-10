12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana ma nowego dowódcę

Nowym dowódcą 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej został generał brygady Szymon Koziatek. Zastąpił na tym stanowisku generała dywizji Dariusza Parylaka. Ta zmiana odbywa się w czasie, gdy za nasza wschodnią granicą trwa najgroźniejszy od czasu drugiej wojny światowej konflikt zbrojny.

- Te dwa lata to był najwspanialsze lata w mojej karierze wojskowej - podsumował gen. Parylak. - To był czas wyzwań i mimo że miałem doświadczenia w dowodzeniu 11. Dywizją Kawalerii Pancernej, to tu pewne rzeczy zaczynałem po raz pierwszy. Po raz pierwszy od paru lat udało mi się połączyć ambicje zawodowe z funkcjonowaniem w garnizonie macierzystym. Jestem szczecinianinem.

Dla ustępującego dowódcy najważniejszym zadaniem, jakie musiał zrealizować w ostatnim czasie, było zorganizowanie obrony granicy państwowej w październiku zeszłego roku - co trzeba było zrobić pod silną presją czasu. Dywizja podjęła działania w terenie, na którym wcześniej żołnierze nie operowali. Jeśli zaś chodzi o kwestie szkoleniowe, przełomowy był przerzut dywizji sposobem kombinowanym w ciągu niespełna czterech dni na południe Polski.

Gen. Parylak będzie teraz szefem Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Spadochroniarze zwykle dostają najtrudniejsze zadanie - stwierdził gen. Szymon Koziatek, który do tej pory był szefem Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. - To wyzwanie, ale i wielkie wyróżnienie dla oficera wojsk powietrzno - desantowych. 37 lat nosiłem czerwony beret. Ściągnąłem go dziś z pewnym żalem, ale i bez wątpliwości. Dywizję, jak i całe siły zbrojne, czeka rozwój - zwiększenie liczebności, rozwój zdolności. Sytuacja bezpieczeństwa za naszą wschodnią granicą naszego rzutuje na całe siły zbrojne, również na 12. Dywizję, i na tym będę się skupiać. ©℗

