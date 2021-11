11 listopada w Szczecinie. Marsz Niepodległości i inne atrakcje

Porozumienie Środowisk Patriotycznych zaprasza wszystkich szczecinian na jedenasty Marsz Niepodległości, który przejdzie ulicami naszego miasta 11 listopada. Swoje propozycje na spędzenie tego dnia przedstawili także wojewoda, Szczecińska Agencja Artystyczna oraz Centrum Dialogu "Przełomy".



Marsz poprzedzi msza święta w katedrze św. Jakuba o g. 10. Pochód wyruszy o g. 12 z placu Solidarności a punktem docelowym jest plac Szarych Szeregów.

Marsz Niepodległości w Szczecinie

- Święto niepodległości zbiega się z dziewięćsetleciem zdobycia Szczecina przez Bolesława Krzywoustego - mówi Artur Szczodry, prezes PŚP. - Dlatego tegoroczne hasło nawiązuje do jednej i drugiej rocznicy: "Byliśmy, jesteśmy, będziemy". Jesteśmy zakorzenieni na tych terenach. To nie jest tak, że pojawiliśmy się tutaj dopiero po 1945 roku, byliśmy tu też za pierwszych Piastów. Apelujemy do wszystkich, aby 11 listopada przyszli pod biało - czerwonymi flagami. Schowajmy wszelkie szyldy partyjne i innych organizacji. Łączmy się, nie prowokujmy, nie dzielmy.

Urszula Rutkowska dodaje, że w marszu wezmą udział kombatanci. Atrakcją wydarzenia mają być zabytkowe pojazdy oraz "drobne upominki o charakterze patriotycznym".

- Zorganizowaliśmy także grę miejską, która rozpoczyna się 13 listopada o g. 10 na placu Orła Białego - informuje Magdalena Sosnowska. - Udział jest bezpłatny. Gra będzie nosić tytuł "Tropem Trygława". Zapraszamy serdecznie rodziny z dziećmi, młodzież szkolną, harcerzy. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że tereny Szczecin, zachodniego Pomorza to nie tereny niemieckie, ale tereny piastowskie, mają bogatą historię.

W ostatnich latach w Marszu brało udział ok. 5 tysięcy osób. W stulecie odzyskania niepodległości, w roku 2018, frekwencja wyniosła 7 - 8 tysięcy osób.

Miejskie i państwowe obchody 11 listopada

11 listopada to także inne wydarzenia. Szczecińska Agencja Artystyczna na plac Szarych Szeregów zaprasza o g. 10 - będzie można spotkać się m.in. z marszałkiem Piłsudskim. W siedzibie SAA będą odbywać się warsztaty. Oficjalne miejskie obchody rozpoczną się o g. 15 przed popiersiem Piłsudskiego.

O godzinie 12.00 przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na Wałach Chrobrego rozpoczną się uroczystości państwowe – wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, meldunek poddziałów, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz defilada pododdziałów pieszych Wojska Polskiego i służb mundurowych. W godzinach 12.00 – 16.00 przy ulicy Szczerbcowej oraz Jarowita zaplanowana została prezentacja sprzętu wojskowego i służb mundurowych.

Centrum Dialogu "Przełomy" we wtorek na Facebooku i Instagramie zaprezentuje fotorelację z warsztatów "Za wolność naszą i waszą". A 11 listopada o g. 12 zaprasza do swojej siedziby na placu Solidarności na wspólne odśpiewanie hymnu. Potem rozpocznie się akcja "Selfie z Piłsudskim". Dla zwycięzców - niespodzianki. Plus patriotyczne warsztaty rodzinne (w programie: tworzenie opasek powstańczych, kolorowanki patriotyczne, przełomowe układanki).©℗

(as)