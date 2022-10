Współpraca na Bałtyku. Jak chronić gazociągi, kable i morskie farmy wiatrowe?

Bałtyk jest dziś oceniany jako najszybciej rozwijający się gospodarczo akwen w Europie. Chodzi nie tylko o żeglugę i transport morski, ale również o infrastrukturę: istniejące i planowane morskie farmy wiatrowe, podmorskie gazociągi i kable. Jak ważna jest jej ochrona, świadczą niedawne uszkodzenia gazociągów Nord Stream. Aby zapewnić bezpieczeństwo tzw. infrastrukturze krytycznej, konieczne jest współdziałanie wielu instytucji w kraju, ale też współpraca międzynarodowa. Tym zagadnieniom poświęcona będzie kolejna konferencja z cyklu Security Forum Szczecin, zaplanowana na 20 października.

Niedawno premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Polski. Przepisy obowiązują do 30 listopada br.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wcześniej dyrektorzy urzędów morskich zdecydowali o wprowadzeniu w polskich portach drugiego, w trzystopniowej skali, stopnia bezpieczeństwa. Oznacza to m.in. dokładniejsze sprawdzanie bagaży i dokumentów pasażerów promów oraz ładunków wpływających jednostek. Drugi stopień ochrony obowiązuje porty i armatorów. Wprowadzenie takich środków ostrożności dla wszystkich obiektów portowych zdarzyło się po raz pierwszy.

Podobne działania wprowadzono w innych krajach. Mają one charakter prewencyjny, związany z ogólną sytuacją w Europie, w tym z wyciekiem gazu z rurociągów Nord Stream. Wyniki śledztwa szwedzkich służb wskazują, że doszło do detonacji gazociągów. Unia Europejska podejrzewa sabotaż.

– Akty sabotażu przeciwko gazociągom Nord Stream pokazały, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura energetyczna – powiedziała w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Musimy przeprowadzić stress testy tej infrastruktury. Musimy zidentyfikować słabe punkty i przygotować naszą reakcję na nagłe zakłócenia. Będziemy współpracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić skuteczne testy warunków skrajnych w sektorze energetycznym. W ślad za tym powinny pójść inne sektory wysokiego ryzyka, takie jak morska infrastruktura cyfrowa i elektroenergetyczna.

Jak zaznaczyła, rurociągi i kable podwodne łączą obywateli i firmy europejskie ze światem.

– Są liniami życia danych i energii – mówiła. – Lepsza ochrona tej infrastruktury krytycznej leży w interesie wszystkich Europejczyków.

Ursula von der Leyen zapowiedziała wzmocnienie współpracy z NATO i USA w tym zakresie.

Dodajmy, że do wybuchu gazociągu Nord Stream doszło w odległości ok. 500 metrów od podmorskiego kabla SwePol Link. Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Svenska Kraftnät, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i Szwecji, przeprowadzili testy tego elektroenergetycznego połączenia. Na szczęście okazało się, że kabel jest nienaruszony i połączenie może zostać udostępnione uczestnikom rynku po zakończeniu planowanej wcześniej przerwy technicznej.

Kluczem do bezpieczeństwa na Bałtyku jest silna Marynarka Wojenna RP.

– To musi oznaczać współpracę z polskim przemysłem stoczniowym oraz centrami badawczo-wdrożeniowymi i kolejne nowe okręty, nowe urządzenia dla naszych Sił Morskich – podkreślił kmdr por. rez. Artur Bilski, prezes think tanku Nobilis Media. – Atutem dla Polski jest obecność w NATO, które po wejściu do niego Szwecji i Finlandii staje się poważnym gwarantem bezpieczeństwa procesów gospodarczych na Morzu Bałtyckim. Dlatego think tank Nobilis Media, wraz z sejmową Komisją Obrony Narodowej i 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia, organizuje konferencję Security Forum Szczecin poświęconą ochronie morskiej infrastruktury krytycznej, w tym bezpiecznej eksploatacji powstających morskich farm wiatrowych i sposobom ich ochrony.

Na konferencji, która ma się odbyć 20 bm., mowa będzie m.in. o niszczycielach min typu „Kormoran”, o dronach, systemach antydronowych oraz zintegrowanych systemach dla ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim.

(ek)