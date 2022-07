Coraz droższa ochrona prezydenta Szczecina Piotra Krzystka

Kilkanaście tysięcy złotych kosztuje miesięcznie ochrona prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Koszty te rosną i to szybko, bo jeszcze rok temu wynosiły zaledwie kilkaset złotych.

– Umowa podpisywana jest od 2019 r. co roku z firmą posiadającą koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Obecnie jest to firma Fort Sp. z o.o. – informuje Ryszard Słoka, sekretarz miasta. – Pierwsza umowa została zawarta 11 lutego 2019 r., po zamachu na prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, który został zaatakowany, gdy przemawiał na scenie podczas 27. Finału WOŚP.

Zakończenie umowy w sprawie ochrony prezydenta Szczecina uzależnione jest od minimalizacji zagrożeń, które występują w całej Polsce w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne. Przed tragedią, która miała miejsce w Gdańsku, z ochrony nie korzystał ani prezydent Krzystek, ani inni członkowie kolegium prezydenckiego.

O koszty ochrony w ostatnim roku pytał radny Dariusz Matecki z PiS. Według danych udostępnionych przez magistrat w maju ub. roku było to zaledwie 553,50 zł, a w czerwcu jeszcze mniej, bo 184,50. Od lipca 2021 r. koszty ochrony zaczęły jednak rosnąć i są liczone w tysiącach złotych. Ogółem od maja do grudnia 2021 miasto za ochronę prezydenta zapłaciło niemal 57 tys. zł. W tym roku (do końca maja) było to już ponad 62 tys. zł.

Radny Matecki pytał też o koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku z usługami fotograficznymi na rzecz Piotra Krzystka. Ryszard Słoka zapewnia jednak, że z takich usług miasto nie korzysta. Wszystkie zdjęcia prezydenta wykonywane są przez pracowników poszczególnych wydziałów „w ramach obowiązków służbowych”. ©℗

ToT