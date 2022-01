Włochy: od 1 lutego wstęp do sklepów niespożywczych tylko z przepustką Covid-19

Od 1 lutego we Włoszech wstęp do większości sklepów niespożywczych, banków i na pocztę możliwy będzie tylko z przepustką Covid-19. Rozporządzenie w sprawie dalszego zaostrzenia przepisów przeciwepidemicznych podpisał w piątek premier Mario Draghi.

Na mocy dekretu bez tzw. Green Pass wystawionego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu można będzie wejść tylko do supermarketu, sklepu spożywczego, apteki, punktu parafarmaceutycznego, sklepu ze sprzętem medycznym, optyka, kupić żywność dla psów i wejść do punktów naprawy ogrzewania.

Wolny będzie też dostęp na stacje benzynowe oraz do budynków wymiaru sprawiedliwości i sił bezpieczeństwa w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Przepustka covidowa wymagana będzie na poczcie i w bankach.

Oznacza to, że we Włoszech Green Pass będzie konieczny niemal we wszystkich miejscach publicznych z nielicznymi wyjątkami w postaci punktów sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby.

(PAP)