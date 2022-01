Premier: krótsza kwarantanna i darmowe testy na koronawirusa

Darmowe testy w aptekach, krótsza kwarantanna, badanie w domu pacjentów po 60. roku życia z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa - to plan dotyczący walki z piątą falą pandemii, który w piątek ogłosił polski rząd.

- Po pierwsze będziemy przygotowywać kolejne łóżka covidowe - zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Po drugie zwiększamy możliwość testowania. Od 27 stycznia będą darmowe testy antygenowe w każdej aptece, będzie duża powszechność testowania. Po trzecie musimy postawić duży akcent w obszarze, o którym wiemy, że pomaga, czyli ograniczenie kontaktów. Stąd zalecenie pracy zdalnej. Po czwarte najbardziej narażeni na zgon są seniorzy, osoby powyżej 60. roku życia. Dlatego wdrażamy procedurę, że każdy pacjent, który ma koronawirusa, będzie mógł w ciągu 48 godzin być zbadany w swoim domu przez lekarza pierwszego kontaktu. Po piąte skracamy okres przebywania w kwarantannie, do 7 dni.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że przygotowano kilka scenariuszy na zwiększanie bazy łóżek covidowych w szpitalach. W pesymistycznych scenariuszach ta baza będzie mogła być zwiększana do 40 lub 60 tysięcy łóżek (może nawet więcej). Ale, przyznał, że to już są scenariusze katastroficzne.

- Wydaje się, że to ryzyko wydolności systemu opieki zdrowotnej i jej naruszenia jest najwyższe w przebiegu całej pandemii - mówił minister. - Będziemy mieli do czynienia ze znacznie większym odsetkiem osób, które się zakażą. Co nie oznacza, że będą chorowały bądź te przebiegi będą miały ciężki charakter. Dlatego uruchamiamy powszechne testowanie w aptekach. Każdy, kto jest zainteresowany, wypełniając formularz w domu lub w aptece, będzie mógł poddać się testowi i bardzo szybko zweryfikować testem antygenowym czy jest zakażony. Te testy będą oczywiście prowadzone w aptekach, przede wszystkim tych, które są odpowiednio przygotowane infrastrukturalnie. Bo musi być wydzielone pomieszczenie i muszą być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa. Te apteki, które teraz prowadzą szczepienia, a jest ich ponad tysiąc, takie standardy spełniają, więc to są potencjalni kandydaci na przeprowadzanie tego testowania.

Zapadła też decyzja o skróceniu kwarantanny do siedmiu dni. To przez założenie, że w tej fali będziemy mieli do czynienia z szybszym przebiegiem zachorowań.

- W tej fali przyjęliśmy założenie, że opieka pozaszpitalna musi być silniejsza, zdecydowanie bardziej zintensyfikowana, co oznacza wzmożony wysiłek podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad pacjentem, który jeszcze nie trafił do szpitala - mówił minister. - I tutaj mamy nowy standard prowadzenia pacjenta, który mówi o tym, że w ciągu 48 godzin, w przypadku grupy wiekowej pacjentów powyżej 60. roku życia, POZ ma obowiązek zbadać bezpośrednio pacjenta.

