Nowy rekord pandemii. Ponad 36 tys. zakażeń, w tym niemal 1400 omikronu

W Polsce minionej doby potwierdzono 36 665 zakażeń koronawirusem, 248 zgonów i 1390 przypadków omikronu – poinformował w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- 36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent" – powiedział Kraska w Radiu Plus.

Jak dodał, z prognoz MZ wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami". "To oczywiście bardzo nas niepokoi, bo będzie się to przekładało na liczbę hospitalizowanych osób" – podkreślił.

- Na tę chwilę obserwujemy jeszcze jednak spadek zajętych łóżek – dziś to ponad 13,5 tys. łóżek zajętych przez pacjentów z covidem – zauważył, dodając, że następne dni to będzie odwrócenie trendu.

Poinformował, że potwierdzono 1390 przypadków omikronu. "Ok. 30 proc. w naszym kraju to już ten wariant (...). W ciągu najbliższych kilkunastu dni ten wariant całkowicie wyprze wariant delta" – powiedział Kraska.

Kraska poinformował również o śmierci 248 osób z COVID-19.

Nowe zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (6227), śląskiego (5923), małopolskiego (4207), dolnośląskiego (3203), wielkopolskiego (2587), podkarpackiego (2403), pomorskiego (2251), łódzkiego (1765), lubelskiego (1697), zachodniopomorskiego (1410), kujawsko-pomorskiego (1158), warmińsko-mazurskiego (1138), świętokrzyskiego (715), opolskiego (699), podlaskiego (585), lubuskiego (514).

Sto osiemdziesiąt trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku trwania pandemii w Polsce: 4 443 217 / 103 626 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

(PAP, MZ)