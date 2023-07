Wielkie regaty w Dziwnowie [GALERIA]

Fot. Marek Wilku Wilczek

Od poniedziałku 3 lipca 2023 roku, a praktycznie od rozpoczętej w sobotę 1 lipca 2023 roku procedury pomiarowej trwają w Dziwnowie żeglarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Juniorów w klasie ILCA6. Regaty będą rozgrywane na dziwnowskich akwenach do niedzieli 9 lipca 2023 roku.

Przez 6 dni rywalizacji na wodzie (pierwsze trzy dni, tj. 1-3 lipca 2023 roku były poświęcone na rejestrację oraz inspekcję sprzętu) zawodnicy mają do rozegrania łącznie 12 wyścigów.

W zawodach bierze udział 373 żeglarzy z 48 krajów (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Angola, Argentyna, Australia, Austria, Brazylia, Kanada, Chiny, Tajwan, Ekwador, Hongkong, Amerykańskie Wyspy Dziewicze, Japonia, Czarnogóra, Nowa Zelandia, Peru, Portugalia, Singapur, Szwecja, Tajlandia, Urugwaj).

– Wczoraj skończyły się eliminacje – powiedział Krzysztof Zawiliński, przedstawiciel organizatorów. – Od dziś, czyli od piątku rozpoczyna się faza finałowa. Będą to już wyścigi o tytuły mistrzów świata. Grupa zawodników, która nie zakwalifikuje się do finału, będzie walczyć o punkty. Mistrzostwa przebiegają w dobrej atmosferze. Zawodników z 48 krajów jest bardzo dużo, wielu z nich przyjechało z rodzicami. Wydaje mi się, że są generalnie zadowoleni z warunków, jakie im zapewniliśmy. Chwalą marinę, nasze akweny, w tym również fakt, że nie ma tu ruchu innych, większych jednostek, doceniają poziom organizacji. Żeglarstwo to spotkanie przyjaciół, wielu zawodników zna się od dawna. To jednak nie przeszkadza im w rywalizacji. Mam nadzieję, że wiatr, oby nie osłabł, da zawodnikom równe szanse. Życzmy im wszystkim – dobrych wiatrów dodał.

Zawodnicy rywalizują o tytuł mistrza świata w trzech kategoriach. Relacje filmowe z każdego dnia rywalizacji są dostępne na kanale YouTube: Dziwnow4sailing oraz FB/dziwnow.pl i FB/dziwnow4sailing. Zapraszamy na oficjalną stronę regat: https://2023ilca6youth-men.ilca-worlds.org/.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. ©℗

