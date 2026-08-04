Tour de Pologne w pigułce

Rajmund Zieliński (LZS Nowogard) – 1964 rok
Wojciech Matusiak (Arkonia Szczecin) – 1969 rok
Marian Więckowski, Andrzej Mierzejewski i Dariusz Baranowski po 3 razy.
Po dwa razy triumfowali: Bolesław Napierała, Wacław Wójcik, Henryk Kowalski, Jan Kudra, Jan Brzeźny, Ondrej Sosenka (Czechy)
Ryszard Szurkowski 15 etapów (nigdy nie wygrał klasyfikacji ogólnej wyścigu)
1. Polacy 52 wygrane wyścigi / 41 kolarzy
2. Belgowie 6 wygranych / 6 kolarzy
3. Włosi 4 wygrane / 4 kolarzy
Dariusz Baranowski (Polska) – 19 lat i 76 dni (48. TdP w 1991 r.)
Jens Voigt (Niemcy) – 37 lat i 4 dni (65. TdP w 2008 r.)
2015 rok Ion Izagirre (Hiszpania) wyprzedził Belga Barta De Clercqa
2017 rok Dylan Teuns (Belgia) wyprzedził Polaka Rafała Majkę
2019 rok Paweł Siwakow (Rosja) wyprzedził Australijczyka Jaia Hindleya
1. Janek Tombak (Estonia)
2. Martin Hvastija (Słowenia)
3. Andrea Tafi (Włochy)
1. Brandon McNulty (USA)
2. Antonio Tiberi (Włochy)
3. Matteo Sobrero (Włochy)
…
8. Rafał Majka (najlepszy z Polaków)
(JCH)