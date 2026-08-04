Tour de Pologne w pigułce

Wojciech Matusiak (reprezentujący Arkonię Szczecin) wygrał Tour de Pologne w 1969 r. Wielokrotnie był też nagradzany w Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego”. Fot. Ryszard PAKIESER

Zwycięzcy TdP z Pomorza Zachodniego

Rajmund Zieliński (LZS Nowogard) – 1964 rok

REKLAMA

Wojciech Matusiak (Arkonia Szczecin) – 1969 rok

Najwięcej zwycięstw w historii Tour de Pologne

Marian Więckowski, Andrzej Mierzejewski i Dariusz Baranowski po 3 razy.

Po dwa razy triumfowali: Bolesław Napierała, Wacław Wójcik, Henryk Kowalski, Jan Kudra, Jan Brzeźny, Ondrej Sosenka (Czechy)

Najwięcej wygranych etapów w TdP

Ryszard Szurkowski 15 etapów (nigdy nie wygrał klasyfikacji ogólnej wyścigu)

Najwięcej zwycięstw w TdP według narodowości

1. Polacy 52 wygrane wyścigi / 41 kolarzy

2. Belgowie 6 wygranych / 6 kolarzy

3. Włosi 4 wygrane / 4 kolarzy

Najmłodszy zwycięzca TdP

Dariusz Baranowski (Polska) – 19 lat i 76 dni (48. TdP w 1991 r.)

Najstarszy zwycięzca TdP

Jens Voigt (Niemcy) – 37 lat i 4 dni (65. TdP w 2008 r.)

Najmniejsza przewaga zwycięzcy całego wyścigu: 2 sekundy

2015 rok Ion Izagirre (Hiszpania) wyprzedził Belga Barta De Clercqa

2017 rok Dylan Teuns (Belgia) wyprzedził Polaka Rafała Majkę

2019 rok Paweł Siwakow (Rosja) wyprzedził Australijczyka Jaia Hindleya



Najdłuższy wyścig: 2311 km (10. TdP w 1953 r.)

Najkrótszy wyścig: 606 km (6. TdP w 1947 r.)

Pierwsza trójka etapu Kołobrzeg – Szczecin w 2002 roku

1. Janek Tombak (Estonia)

2. Martin Hvastija (Słowenia)

3. Andrea Tafi (Włochy)

Klasyfikacja końcowa ostatniego TdP (2025 rok)

1. Brandon McNulty (USA)

2. Antonio Tiberi (Włochy)

3. Matteo Sobrero (Włochy)

…

8. Rafał Majka (najlepszy z Polaków)

(JCH)

REKLAMA