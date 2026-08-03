Utrudnienia w regionie w związku z pierwszym etapem wyścigu Tour de Pologne

Fot. Aawiosnaa / Wikipedia (licencja: CCA-SA 4.0 International)

W poniedziałek wystartuje pierwszy etap 83. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne na trasie z Gdyni do Koszalina o długości 234 km. Wydarzenie wiąże się z czasowym wstrzymaniem ruchu kołowego oraz zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w obu miastach i miejscowościach na trasie peletonu.

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Start honorowy zaplanowano na godz. 10.30 na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Pół godziny wcześniej wyłączana z ruchu będzie trasa wyjazdowa z miasta obejmująca m.in. ulice: 10 Lutego, Dworcową, J. Wiśniewskiego, Morską i Marszewską. Start ostry nastąpi o godz. 10.50 na ul. Jałowcowej.

Poza Gdynią ruch na trasie będzie co do zasady wstrzymywany na 30 minut przed planowanym przyjazdem peletonu. Wyjątek stanowią odcinki o szczególnym rygorze, gdzie drogi zostaną zamknięte ze znacznym wyprzedzeniem.

W Kartuzach całkowite wyłączenie ruchu w obszarze miasta nastąpi na 60 minut przed przejazdem kolarzy, co oznacza utrudnienia od godz. 10.36. Na drodze krajowej nr 20 (DK20) na odcinku Półczno – Bytów trasa zostanie zamknięta na 70 minut przed peletonem, począwszy od godz. 11.41.

W Bytowie ruch zostanie wstrzymany na 50 minut przed planowanym czasem przejazdu, czyli od godz. 12.15. Na drodze wojewódzkiej nr 210 (DW210) między Bytowem a Motarzynem rygor zamknięcia wyniesie 70 minut i będzie obowiązywał od godz. 12.05.

Meta wyścigu znajduje się w Koszalinie na ul. Zwycięstwa, gdzie finisz peletonu przewidywany jest między godz. 16.16 a 16.50. W Koszalinie całkowite zamknięcie trasy przejazdu nastąpi o godz. 14.00, a ostatni kilometr (ul. Grodzka, ul. 1 Maja do Rynku Staromiejskiego) pozostanie wyłączony z ruchu do godz. 20.30. Pełne przywrócenie stałej organizacji ruchu w mieście zaplanowano do północy.

Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej i w Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas.

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