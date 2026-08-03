Wyścig przez Szczecin. Tour de Pologne i zmiany w organizacji ruchu

We wtorek, 4 sierpnia, Szczecin będzie gospodarzem finiszu drugiego etapu wyścigu Tour de Pologne. W związku z przejazdem peletonu kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.

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Planowana trasa przejazdu wyścigu od granic miasta (wjazd do Szczecina około godz. 16): Załom skrzyżowanie ulic: Kablowa/Lubczyńska – Lubczyńska – Rondo Gryfa – ul. Goleniowska – ul. Goleniowska/Pomorska/Racławicka/Newtona (rondo) – ul. E. Gierczak – ul. Przestrzenna – ul. Eskadrowa – Most Cłowy – ul. Gdańska – Estakada Pomorska – ul. Gdańska – Trasa Zamkowa – ul. Jana z Kolna – ul. Kapitańska (zawrotka) – ul. Jana z Kolna (meta).

Trasa przejazdu zawodników będzie zamykana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by kierowcy zdążyli ją odpowiednio wcześniej opuścić.

W związku z organizacją wydarzenia w wybranych rejonach Szczecina zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. 4 sierpnia (wtorek) w godz. 1-20 zostaną zamknięte: ul. Łady, ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, od ul. Dubois do Mostu Długiego, ul. Komandorska, ul. Admiralska, ul. Małopolska, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej.

Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna/Łady (od strony ul. Dubois) zostanie poprowadzony ulicami: w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa. W kierunku Mostu Długiego: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – pl. Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Wyszyńskiego. W godz. 9-20 zostanie zamknięta: ul. Łady, ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, od Mostu Długiego w stronę ul. Dubois, zjazd z Trasy Zamkowej w stronę ul. Dubois.

Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna/Nabrzeże Wieleckie w kierunku ul. Dubois zostanie poprowadzony ulicami: od strony Trasy Zamkowej zostanie poprowadzony ulicami: Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois. Od strony Mostu Długiego zostanie poprowadzony ulicami: Wyszyńskiego – Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.

W godz. 14-15 zostanie zamknięty wjazd na Trasę Zamkową przy ul. Gdańskiej. Objazd ulicami: Gdańska - ul. Energetyków - Most Długi - Brama Portowa - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego.

Stała organizacja ruchu będzie przywrócona do godz. 20.

Ruchem będą kierowały służby, które na bieżąco będą reagowały na aktualną sytuację na drogach.

Zmiany dotyczą też funkcjonowania komunikacji miejskiej. Autobusy linii 70 od przystanku „Jarowita” (nr 1711) kursować będą objazdem przez ul. Małopolską – pl. Żołnierza Polskiego – ul. Farną – ul. Sołtysią – ul. Wyszyńskiego do przystanku „Wyszyńskiego” (nr 10931) i dalej bez zmian.

Autobusy linii 90 od przystanku „Dworcowa” (nr 22721) kursować będą objazdem przez ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Wyszyńskiego – pl. Brama Portowa – al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Małopolską – ul. Starzyńskiego – ul. Szczerbcową – ul. Wały Chrobrego – ul. Jarowita – ul. Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” (nr 11412) i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane przystanki „Wyszyńskiego” (nr 10922, w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie), „Admiralska” (nr 13611) i „Urząd Wojewódzki” (nr 13711). Na trasie objazdu uruchomione zostaną przystanki: „Wyszyńskiego” (na torowisku tramwajowym, nr 10915), „Brama Portowa” (na torowisku tramwajowym, wspólny z liniami 2, A, B i C, nr 10821), „Plac Żołnierza Polskiego” (na torowisku tramwajowym, wspólny z linią 1, nr 11331), „Starzyńskiego” (wspólny z linią 70, nr 13912), „Teatr Współczesny” (wspólny z linią 70, nr 13811), „Jarowita” (na żądanie, wspólny z linią 70, nr 17111).

Tramwaje linii 6 będą kursowały w obu kierunkach z pominięciem ulic: Łady i Jana z Kolna. Od przystanku „Stocznia Szczecińska” pojadą ulicami: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Brama Portowa – Wyszyńskiego i od przystanku „Dworcowa” swoją stałą trasą. Na czas objazdu wyłączone z obsługi pasażerskiej będą przystanki: Dubois (13321), Teatr Polski (13412, 13413), Wały Chrobrego (13512, 13513), Bulwar Piastowski nż (17412, 17413) i Wyszyńskiego (10921).

Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie istniejące przystanki.

Na czas przejazdu wyścigu kolarskiego nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu ulic: Lubczyńska, Emilii Gierczak, Przestrzenna, Gdańska, Trasa Zamkowa. Utrudnienia przejazdu dotyczyć będą linii autobusowych A, B, C, 56, 64, 72, 73, 77, 93, 96 i 97. Wstrzymanie ruchu, przekierowanie na trasy objazdów i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej następować będzie na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM. (K)

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