Tenis stołowy. XVIII Nocny turniej w Stepnicy

W sierpniu rozegrany zostanie w Stepnicy - XVIII Nocny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Andrzeja Wyganowskiego.

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Celem imprezy jest popularyzacja gry w tenisa stołowego, integracja środowiska sportowego oraz wyłonienie najlepszych tenisistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Turniej rozgrywany będzie systemem grupowo-pucharowym, a każdy mecz rozegrany zostanie do trzech wygranych setów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek lub grę do dwóch wygranych setów. Finał będzie zamknięty, z grą o trzecie miejsce z lewej strony.

Kategorie wiekowe: Open, Masters (powyżej 45 lat - rocznik 1980 i starsi).

Wpisowe do turnieju wynosi 40 zł. Start - 7 sierpnia (piątek) o godz. 21. Zapisy przyjmowane są do 5 sierpnia (środa) do godz. 20 - Karol Kania tel. 608502252.

Za zajęcie miejsc I-VI w każdej kategorii rozdane zostaną nagrody w postaci bonów do sklepu Modest, a miejsca I-IV otrzymają puchary. Nagrodą za wygranie turnieju pocieszenia będzie puchar. Wśród uczestników, którzy wytrwają do końca, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe i upominki.

Organizatorem turnieju jest klub Zalew Stepnica.

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Zarząd regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza na turniej tenisa stołowego, który odbędzie się 22 sierpnia w Policach.

Organizatorami są: Zarząd regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i klub Champion Police.

Celem turnieju jest uświetnienie 46 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz popularyzacja tenisa stołowego.

Miejsce: Hala sportowa przy ulicy Siedleckiej 2B w Policach.

Do turnieju można się zgłosić SMS-em lub mailowo: solidarność@solidarność.szczecin.pl, tel: 502 243 208 e-mail: jacekrakietka@gmail.com, Tomasz Bednarski tel. 668 330 395 tomek@bnk.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia do godz. 20. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Podczas turnieju grupy będą minimum czteroosobowe, a mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Dwóch pierwszych zawodników awansuje do turnieju głównego, a zawodnicy z trzecich i dalszych miejsc zagrają w turnieju pocieszenia. Turniej główny odbędzie się systemem pucharowym do trzech wygranych setów, o trzecie miejsce z tyłu. Turniej pocieszenia rozegrany zostanie systemem pucharowym do dwóch wygranych setów.

Zawodnik, który wygra turniej otrzyma puchar. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Najwyżej sklasyfikowana kobieta również otrzyma nagrodę.

Organizator zapewnia napoje, ciepły posiłek i słodycze. Na samym końcu rywalizacji odbędzie się loteria fantowa.

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W Fabryce Energii rozegrano 235 turniej FETS i szósty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 35 zawodników.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Łukasz Zięcina, a trzeci Daniel Zubrzycki. Tuż za podium uplasował się Adrian Rowiński.

Już 2 sierpnia odbędzie się 236 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy przyjmowane są do soboty do godz. 19.

czasnarozrywke.pl->tenis stołowy. ©℗

(PR)

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