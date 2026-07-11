Tenis stołowy. 232 Turniej FETS

W Fabryce Energii rozegrano 232 turniej FETS i trzeci pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 31 zawodników.

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Zawody wygrał Jakub Makutynowicz, drugi był Paweł Zińczak, a trzeci Andrzej Mozol. Tuż za podium uplasował się Mateusz Rudnicki.

Już 12 Lipca odbędzie się 233 turniej FETS. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Zapisy: czasnarozrywke.pl->tenis stołowy. ©℗

(PR)

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